- A több, mint 280 méter hosszú - lényegében az iskola 1967-es átadása óta hiányzó -, járdaszakasz megépítésével nem csak iskolánk felsőtagozata ingatlanegyüttese mellett lesz végre biztonságos a gyalogos közlekedés, és nem kell végre a Park utcában és a környéken élőknek az úttesten gyalogolni, de több helyen, például az iskolaépület mellett, a társasházak leágazásánál és a Park utca Lékai utcai becsatlakozásánál az úttest is szélesebb lesz a Park utcában. Egybefüggő gyalogosjárda készül a városközponttól, a Petőfi tértől a Jókai és a Park utcán keresztül a Lékai utcáig úgy, hogy összekapcsolódik a Várkert utca és a Park utca találkozásánál. A készülő járda nyomvonalához burkolt úttestkapcsolatok is kiépülnek elsősorban a Park utcában élők érdekében, valamint a társasházakhoz bevezető köznél a leágazóban megépül egy rövidebb járdaszakasz, mely az úttesten a biztonságos és komfortos gyalogosátvezetést hivatott majd szolgálni. A fejlesztések elkészültével a viszonylag csekély gépjárműforgalmú Park utca - Lékai utca útvonalon ajánlott biztonságos kerékpáros útvonalként is jelenthet alternatívát a város keleti része között a forgalmas, településeket összekötő főutak belterületi szakaszait képező Széchenyi út - Szabadság tér - Kossuth utca útvonal helyett – nyilatkozta a polgármester.