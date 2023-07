A vendéglátóhely hivatalos megnyitója június 30-án, péntek délután volt, melyen az önkormányzat képviseletében Hegedűs Barbara alpolgármester vett részt. Elmondta, a kávézó kialakítása része, mintegy lezárása, sőt ékköve a Zöld város projektnek, annak, mely az egész külső püspökkert megújítását magában foglalta. A kávézóval kapcsolatban örömét fejezte ki amiatt, hogy az épületet tapasztalattal rendelkező helybeli bérlők üzemeltetik.

A Megyeház tér délnyugati részén, a Kálvária-domb lábánál létesült új kávézó épülete visszafogott anyaghasználatával, egyszerű, karakteres tömegalakításával jó kontraszt a volt támfalakkal és s a Kálvária-domb zöld környezetével, felidézve azt, hogy itt egykor beépített terület állt. Ha hozzátesszük ehhez, hogy az épület teteje is „zöld”, azaz növényekkel beültetett, elmondhatjuk, öröm lesz betérni ide.

A bérlők és Dobos Márton üzletvezető meg is tesznek ezért mindent. – Számunkra már a Füge Fagyiudvar és Kávézó megnyitásával is teljesült egy álom, s most, a Füge Liget megnyitóján egy újabb vált valóra – mondta el a megnyitón az üzletvezető, aki megköszönte az önkormányzat, a VEB 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt és családja segítségét. Veszprém új kávézója a vendégek számára július első hétvégéjén nyitotta meg kapuját.