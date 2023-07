Sótonyi Mónika önkormányzati képviselő a veol.hu-nak elmondta, nagy öröm számára, hogy a nyárköszöntőn együtt lehet az idősebb generációval, mert ők igazi lámpásként járnak a fiatalabbak előtt. Úgy fogalmazott, utat mutatnak, tapasztalataikra, életbölcsességükre szükség van.

Link Zsuzsanna, az 1-es Gondozási Központ vezetője kijelentette, büszkék Veszprém közösségeire, hiszen rengeteg olyan civil szervezet van, akik az időseket képviselik, és ezáltal példát tudnak mutatni a fiatalabb generációnak is. Beszélt arról is, próbálnak az időseknek hasznos időtöltést nyújtani, például központjukban folyamatosan fotó, illetve festmény kiállítás van. Igaz, a nyári időszak a szabadságolások ideje is, ezért kicsit korlátozottabbak a lehetőségeik, ám így is mindent megtesznek a szépkorakért: a Balaton-partra éppúgy kirándulnak, minthogy a belvárosban fagyiznak, vagy éppen a Séd-völgyet látogatják meg közösen. Kiemelte, demens ellátottakkal is foglalkozunk, ők még nagyobb odafigyelést igényelnek. Elárulta, szeretnék az idősklubot bővíteni, még inkább bevonni az időseket, mert nagyon fontos, hogy legyenek társaságban, ne magányosodjanak el.