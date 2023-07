Már a lomtalanítás kezdete előtt a zirci netes fórumokon többen érdeklődtek, ki mitől akar megválni, mert átvennének plüssjátékot, kagylómedencét. Rögtön felajánlottak nekik többet, s az jutott eszembe, lehetne így városon belül egész évben csereberélni. Abban sincs szégyen, hogy a feleslegessé vált holmik kirakodásakor páran igyekeztek megmenteni a kidobottak közül azt, ami még nekik hasznos lehet. "Merre látott faszékeket?" – kérdeztem a hozzám hasonlóan kupactól kupacig sétáló apukát, akivel több kisgyermek volt. "Csak a támlájuk kellene, nem baj, ha rossz állapotúak, kerti kilátóhoz barkácsolnánk belőle ülőalkalmatosságot" – folytattam és megtudtam, a férfi régi technikaiórák kellékeit fajátéknak mentette meg és konyhai lapátokat, egy nagy fonott kaspót talált családjának. Megállapította, amit én is, hogy a lakók sok olyasmit kiraktak, amit nem most és nem ide kellett volna. "Nem megy még nekünk ez a válogatás" – sóhajtottam. Szerinte nem mindig könnyítik meg e téren az emberek dolgát, mert például Zircen most üveget csak két helyen lehet leadni. Megegyeztünk abban, hogy alakulnia kellene még a szándéknak a lakosság részéről és a megoldási módok is formálódhatnának. Megtudtam, hogy hozzánk hasonlóan az ő családja is már otthon szelektíven gyűjti a szemetet, ráadásul náluk komposztálásra szintén van mód, így nem büdösödik a lakásban a hulladék, és alig marad olyan, aminek az elszállításáért fizetniük kell.

Visszatérve a kupacok böngészéséhez ráleltem álmaim foteljére, de menthetetlenre összetörve. Láttam bébiruhát festékes vödörbe beletömve – na ezek egyike sem lom, azaz a szolgáltató nem köteles elvinni, ahogy a társasház tövébe állított hűtőt és a mellé felsorakoztatott tévéket se. A forgószéket, a franciaágyat igen, a fénycsövet szintén nem. Kiraktak a zirciek még például szánkót, szőnyeget, csillárt, kiürült terráriumot és műfenyőt, meglepő, hogy utóbbi mellett volt egy igazinak a váza, kiszáradva. Ez igazából zöldhulladék, tehát nem lom. A matrac igen, és a medvék is, amelyek porosan árválkodtak több szeméthalom tetején. A szolgáltató ígérte, hogy később a zirci lomtalanítás összesített adatairól részletes tájékoztatást ad lapunknak.