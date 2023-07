Bolgár, kínai, szerb, olasz, spanyol, román, görög, cseh, francia és lengyel nemzetiségű fiatal is végez önkéntes munkát a következő hetekben az EKF programjaihoz kapcsolódva.

Szerettük volna számukra kétkeréken is megmutatni a várost és a remek környezetbarát közlekedési formát, mellyel Veszprém dombjai kényelmesen megmászhatók akár ebben a kánikulában is, a menetszélnek és a veszprémvölgyi ivókutaknak hála jobb helyen nem is lehettünk volna - mondta a közös tekerés kapcsán Kanizsai-Nagy Dóra, az EKF projektmenedzsere.

Népszerű helyeket jártak be kétkeréken

Forrás: Vámosi Patrik / VEB2023 EKF

Hozzátette, a VEB2023 közlekedési stratégiája szerint kiemelten fontos az EKF eseményeinek minél környezetbarátabb megközelíthetőségének biztosítása, így különösen nagy öröm számukra a V-Bike elstartolása. - Örömmel veszünk tehát részt a V-Bike közösségi bringarendszerének népszerűsítésében és reméljük a veszprémiek és a Veszprémbe érkezők is egyre gyakrabban választják majd a legalacsonyabb karbonlábnyomú közlekedési megoldásokat és hozzájárulhatunk ezzel is a csodálatos Veszprém-Bakony-Balaton régió ökológiai egyensúlyának védelméhez - tette hozzá.