A beruházásról Sági Tamás, a Pannon Egyetem műszaki igazgatója elmondta, a fejlesztés befejező szakaszba érkezett. Jelenleg az elektromos-, gyengeáramú- és a gépészeti rendszer, valamint az akadálymentes felvonó szerelése van folyamatban. A kivitelező végzi a külső területen a térburkolást is, folyamatban vannak a kertépítési munkálatok, valamint a sportpálya burkolatának készítése a mélygarázs feletti területen. A műszaki igazgató kiemelte, várhatóan nyár végére elkészül a létesítmény: reményeik szerint augusztus végére befejeződik a műszaki átadás-átvételi folyamat, így várhatóan szeptembertől használhatják a közlekedők a mélygarázst. A 200 férőhelyes mélygarázsban 100 parkolóhelyet az egyetem dolgozói használhatnak, míg 100 férőhelyet parkolójegy ellenében vehetnek igénybe a közlekedők. A mélygarázs az Egyetem utca felől, az I épület (Műszaki Informatikai Kar) északnyugati oldalánál lesz megközelíthető. A műszaki igazgató kérdésünkre elmondta, a mélygarázs üzemeltetését külső szolgáltató végzi majd, ehhez kiírták a közbeszerzési eljárást.

Fotó: Benkő Péter

A mélygarázs tetején többfunkciós sportpálya kap helyet, amely kézilabdázásra és kosárlabdázásra is lehetőséget biztosít. A sportpálya az Erzsébet liget felől szabadon lesz látogatható. Sági Tamás elmondta azt is, az A (Gazdaságtudományi Kar), B és I épületek mögötti területen a projekt részeként megújulnak az utak, a járdák és a zöldfelületek is. Az A épület előtti terület némileg átalakul: az eddigi parkolók helyén gyalogos közlekedésre alkalmas felületek és kisebb terek jönnek létre.