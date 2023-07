– Környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesz a most kezdődő zirci fejlesztés. A Bakony fővárosa nemcsak a legmagasabban fekvő hazai város, hanem egyben zöldváros. Az önkormányzat tíz épületének az energetikai szempontú átalakítását már megvalósította különböző pályázati forrásokól és önerőből, így olcsóbban fenntarthatók a közintézmények. Jól gondolkodott az a település, amelyik már az energiaválság előtt erre törekedett. Zirc is jelentős megtakarításokat ért el így. Ezúttal az azbeszttartalmú palafedést a könyvtárról eltávolítják, helyére cserepek kerülnek, és a tetőszerkezetet megerősítik, hogy elbírják a napelemeket, amelyek a teljes villamosenergiaigényt fedezhetik. Korszerű, háromrétegű, műanyag nyílászárókat építenek be. A homlokzatot, a födémet szintén szigetelik. Új fűtési rendszert alakítanak ki, levegő-víz hőszivattyúkkal, de tartalékként megtartják a gázkonvektoros rendszert. Télre már a könyvtár is energiatakarékos üzemmódban működtethető lesz. Megszépül kívülről az épület, ami előnyös a városkép szempontjából és a dolgozók, a látogatók körülményei javulnak – mondta el Kovács Zoltán országgyűlési képviselő.

Ottó Péter, Zirc polgármestere arról beszélt, hogy ez az utolsó olyan középületük, amelyiket még nem korszerűsítették energiahatékonysági szempontból. Szavai szerint az átalakítások révén ötödére csökken az intézmény energiafelhasználása, így az idén kezdődő fűtési szezonban már valószínűleg nem lesz szükség az energiaválás okán olyan szigorú korlátozásokra, például a kölcsönzési napok csökkentésére, mint az előző hideg időszakban volt. Megtudtuk, a mostani projektre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyert támogatást az önkormányzat.

A kivitelező képviselője, Nagy Szabolcs a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a napokban elkezdik a munkát, a tervek szerint öt hónap alatt befejezik és közben a könyvtár működhet, legfeljebb egy-egy napra kell bezárni. A bejáratát szabadon hagyják, azonban az épület melletti járdákat a biztonság érdekében lezárják, és ha szükséges, az útnak egy kis részét is, de a forgalom haladhat a József Attila utca 1. szám környékén, csak nagyobb körültekintésre lesz szükség a gyalogosok és a járművel közlekedők részéről is.