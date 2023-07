Gondosan előkészített programot Károlyi Károly és Geyer Márta szervező vezette. A művelődési házban gyülekeztünk, onnan átvonultunk az iskolába, ahol Pfeiferné Takács Hajnalka igazgatónő fogadott bennünket szeretettel. Iskolatörténeti előadásával, aktuális, szép idézettel a táblán, írótoll ajándékkal fejezte ki örömét a több évtized után is visszatérőknek. Az osztálynaplóból névsorolvasást végzett. Majd jómagam, mint az egyik osztály osztályfőnöke beszédemben kettős örömömről szóltam. Megköszöntem a szervezést, a meghívást. Jó volt látni a megjelentek egymást átölelő jelenetét, a meleg kézfogását. Ami arra engedett következtetni, hogy a nyolc együtt eltöltött tanév minden sikerével, sikertelenségével összekovácsolta őket annyira, hogy nem érdektelenek egymás sorsa iránt több évtized után sem. Sajnálatom is kifejezésre juttattam, hogy a tantestületből is, az osztálytársak közül is sokan az égi hazába költöztek. Tanáraik közül Tóth János, tanítóik közül egyedül voltam. Ami köszönhető Szabó Pityu és Geyer Márta kedvességének, aki kocsival vitt és hozott haza. Valamennyien rövid éltutunkról számoltunk be egymásnak, aztán az Üres a fészek, elrepült belőle... kezdetű dallal búcsúztunk az iskolától.

A művelődési házban a szervezők mécsesgyújtása következett. Egyperces néma felállással adóztunk az elhunytak emlékének. Csodálatos virágcsokorral, ajándékkal leptek meg bennünket, nevelőiket. Tanár bácsijuk városlődi ténykedéséről szólt hozzánk. Majd kínálták a hidegtálas vacsorát, sütemények sokaságát, itókákat. Folyt a jó hangulatú beszélgetés. Előkerültek a fényképek. Régi iskolaiak, a családról, unokákról, dédunokákról. Mi, a tovább maradók dalra fakadva köszöntük meg a szervezők fáradozását, félretéve minden gondot, betegséget. Még a konyhában szorgoskodó Karcsi feleségét, Terit és Bakiné Marikát is kicsaltuk magunk közé nótázni.

Vecsernyére szólt a harang, amikor búcsút mondtunk egymásnak. A szervezők az 55. találkozóra hívtak bennünket, amely nem is sokára, két év múlva esedékes.

Jó is lenne újra együtt lenni!

Páter Mihályné, Városlőd