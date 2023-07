Mivel sokan félnek, hogy hosszú ideig tart a hulladékudvari lerakodás, mérlegelés a július 1-től megváltozott szabályok miatt, nemrégiben a VHK, a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. veszprémi, Kistó utcai hulladékudvarában próbáltam ezt ki. Szétválogatva vittem be a szemetet és magam tettem a megfelelő konténerekbe, ez a kapuhoz érkezéstől számítva nyolc percig tartott. Az erről szóló cikket elolvashatják a veol.hu-n, a lényege, hogy bárhol van a lakcímünk, az ország összes hulladékudvarába mehetünk, de a lakcímkártyát azért vigyük magunkkal. Több napon akár késő délután igénybe vehetjük ezt a szolgáltatást és többféle anyagot adhatunk le, mint korábban. Arról szintén hírt adtunk már, hogy a szolgáltató honlapján elolvasható, mi adható le és az is, miből mennyi. Július 1-től új mennyiségi korlátok vannak, napra, évre vonatkozóan, utóbbiakat az idei esztendő hátralévő részére meg kell felezni.

A VHK a beszállítási időpont előzetes lefoglalására, előregisztrációra biztosít lehetőséget. Lehet, hogy ha váratlanul megyünk, akkor is kevesen lesznek a Kistó utcai telepen, kevesen várakoznak éppen, amikor megérkezünk és gyorsan elintézhetjük ügyünket, de ha biztosra akarunk menni, ha mindenképp el akarjuk kerülni a sorbaállást, akkor a netes időpontfoglalás a megoldás. Kipróbáltam, egyszerű, nekem is sikerült, pedig nem vagyok e téren gyakorlott, digitális bennszülött. Megnyitottam a VHK internetes oldalát, ott az "Ügyintézés, Kapcsolat" menüpontra mentem. Azután az "online időpontfoglalás" sort választottam ki. Majd jelölnöm kellett, milyen ügyben van szükségem időpontra, így a "hulladékudvar" szóra kattintottam. Az időpontválasztást naptárszerűen ajánlja fel a rendszer és sok a szabad időpont, azaz a zölddel jelölt sor, mert még kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, de ha ez változik, akkor is ez a jobb megoldás. Ezután egy felugró felületre beírtam a nevemet, a rendszámomat, a lakcímemet és az e-mail-címemet, bejelöltem, milyen hulladékfajtákat viszek be. Kipipáltam, hogy elolvastam az ezzel kapcsolatos szabályokat és az alul lévő foglalás gombbal véglegesítettem kérésemet. Rögtön kaptam egy visszaigazoló mailt. Az annak az alján lévő linkkel lemondható az időpont, elég rákattintani. Ezért ezt csak akkor tegyék meg, ha tényleg visszavonnák kérésüket. Én rákattintottam, így kezdhettem elölről az időpontfoglalást. Tanuljanak hibámból, viszont egyébként hasznos ez a funkció.

Olvasóink megírhatják a témában tapasztalataikat, kérdéseiket lapunknak a [email protected] e-mail-címre, igyekszünk azokra választ kérni a szolgáltatóktól és közzétenni felületeinken.