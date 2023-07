A hálaadó szentmisén Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, Szabó Csaba arról beszélt, hogy ma, amikor őrlődünk a munka és a feladatok között, alig van lehetőség megállni, visszanézni. – Nagyon fontos, hogy legyenek példaképeink kiállásban, tartásban. Ha az egyházak példát mutatnak nekünk, akkor szentjeink követéséből erőt meríthetünk. Mindenhol megtalálhatók a hősök, akikre érdemes odafigyelni – mondta a főigazgató és beszélt a levéltárban őrzött legrégebbi oklevelekről, amelyekből sajnos nagyon kevés van, az 1526 előtti időkből egy millióból mára 130 ezer maradt fenn. – Óriási a veszteség, de még így is gazdag nemzet vagyunk. Ahhoz, hogy ezt az örökséget tovább tudjuk vinni, szükségünk van példákra, ilyen volt Pauer Gyula is, aki az Árpád-kori kutatásokat alapozta meg tudományos szinten. Először Budapesten temették el, majd a hamvait rokonai a Bogyaiak lehozták ide, az altemplomba. Tudományos intézmény volt a levéltár, hihetetlen rangú tudósok fordultak meg a falai között – szögezte le a főigazgató.

Krisztin N. László Badacsonytomaj polgármestere megköszönte a résztvevők jelenlétét és Egry Józsefre hivatkozott, aki azt mondta, hogy egy nemzetnél nem csak az a fontos, hogy vannak-e értékei, hanem, hogy vannak-e értékeinek megbecsülői.

– Mi most azért vagyunk itt, hogy egyszerre két értéket is megbecsüljünk. Abban látjuk a múlt megbecsülését, a jelen megélését és a jövő lehetőségét, hogy őrizzük a történelem emlékeit a városban a magunk módján és reménykedünk, hogy a levéltár is elvégzi ezt a munkát. Mert az emberi emlékezet egy csoda, de rövid – mondta a polgármester és hozzátette, hogy a Városháza Rózsakő termében a városért sokat tevők fényképei között ott van Pauler Gyula arcképe és a civil szervezetek segítenek a lángot életben tartani, végezni az őrzés munkáját. Így a város megfelelhet Egry szentenciájának.

A misét celebráló Bedi Imre plébános elmondta, hogy a levéltár egykori igazgatója 150 évvel ezelőtti kinevezésére szintén emlékeznek a napon. – Pauler Gyula itt nyugszik a kápolna altemplomában, de a szentmisén hálát adunk a teremtő Istennek a levéltár elmúlt 300 évéért is. Amikor az igazgatóra emlékezünk, gondolnunk kell arra, hogy az egyházi hivatalok összekapcsolódnak a későbbi leváltárral, hiszen kezdetben a szerzetes házak voltak a dokumentumok írásba foglalásának helyei. Ott írták alá, ott került rá pecsét és őrizték, hogy épségben megmaradjon az utókornak, a ma embere még láthassa, mi történt egykor. Mindaz, amit mi birtoklunk, elődeink munkája eredménye. Sok évszázad után a levéltárban gyűjtötték össze ezeket a dokumentumokat és most hálát adunk, hogy a fontos munkát, a hiteles őrzést a levéltár tudta és tudja végezni – mondta a plébános.

Az emlékezők a misét követően az altemplomban megkoszorúzták Pauler Gyula sírhelyét az emléktáblát.