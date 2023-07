A város lakóit is érintő témákkal hetente jelentkező műsorban most elsőként a vármegyeszékhelyen működő polgárőrséggel foglalkoznak majd. A stúdió vendége lesz a nemrégiben újjáalakult civil szervezet elnöke, akivel a közelgő polgárőrnap apropóján az egyesület jelenlegi helyzetéről, az általa felvállalt feladatokról, valamint jövőbeni terveikről beszélgetnek. Szóba kerül majd a toborzás kérdése is, hiszen fontos, hogy minél többen vegyék ki a részüket a szervezet önként vállalt feladatainak végrehajtásából.

Véget ért az iskolákban az oktatás, javában tartanak a nyári táborok, és egyre élénkebb a turistaforgalom a Balaton-parti üdülőhelyeken. Az időjárás is egyre inkább nyári arcát mutatja, így időszerű a strandok állapotával és általában a tóparti településekkel foglalkozni. Csopak önkormányzata minden évben nagy gondot fordít saját fürdőhelyének fejlesztésére, karbantartására, és a legmelegebb hónapokban számos rendezvényt is tartanak a településen. Ambrus Tibor, a község polgármestere számol be arról, hogyan készültek fel a szezonra, milyen terveik vannak, és milyen fesztiválokat, rendezvényeket tartanak majd a következő hetekben.

A Beszéljünk róla hétfőn a híradás után és az ismétlésekkor várja a nézőket a Veszprém Televízió csatornáján.