Ugyanakkor volt, aki kidobandó vashulladékból élményvonatot állított össze, ami a gyerekeknek okozott hatalmas örömet. Természetesen díjazta Lovas a versenyzőket: mind a 16-an emléklapot kaptak, az első három helyezett pedig serleggel is gazdagodott. Sárdi Mátétól megtudtuk, jövőre is szeretnék megrendezni a Lovasi Napok keretein belül ezt az eseményt is.