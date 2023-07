A megnyitón Kovács Katalin, Cini főszervező örömét fejezte ki, hogy hagyományt tudnak teremteni az eseménnyel.

- A program első órájában már több, mint száz nevező érkezett, többen, mint tavalyi eseményen. Álmunkban sem gondoltuk, hogy egy hétköznapon ennyien lehetnek. Ideális az időjárás vitorlázáshoz, búvárkodáshoz, labdajátékokhoz, mindenhez, amit ma kínálunk a gyerekeknek. Ők pedig a néhány évestől a felnőtt korosztályig itt vannak és mindenki boldog, ennél nagyobb öröm nem kell - mondta Cini. A zenés bemelegítő tornát supozás, vitorlázás, vízilabdázás, strandröplabdázás, horgász ügyességi játék, búvárkodás, strand ping-pong követte neves résztvevők irányításával.

Ábrahám István masters világ- és Európa-bajnok vízilabdázó a sportág alapjait tanította az érdeklődőknek.

- Leginkább azt tanulhatják meg ma, hogy hogyan viszonyuljanak a labdához, egy-két lábtempót ugyancsak, mert kíváncsiak, hogy miként maradunk fent olyan könnyedén a vízen mi, vízilabdások. A labdakezelést szintén elsajátíthatják, de a labdával egyébként is mindenki jóban van. Nem egyszerű sport, de sok gyakorlással belejöhetnek – mondta a bajnok, aki a nagyközség másik strandján vízilabda táborokat vezet. – A Császtai strandon most lett vége egy nagyobb tábornak, már kevésbé fértünk el, így két pályát állítottunk fel. Szeretik használni a mozogni vágyók a pályákat, ezért a parthoz közel egy kisebb, gyermek méretű pályát is kialakítottunk, amely nagyon jó alap szinten és mindenki használhatja saját felelősségére. A belső pályát pedig azok, akik komolyabban vízilabdáznak, ugyanis megy a híre annak, hogy a Balaton-parton hol van vízilabda pálya. Szerencsére már egyre több van és nagy rá az igény – mondta Ábrahám István, aki még saját szervezésben is tart vízilabda táborokat a nyáron a Császtai strandon.

Török Péter a Révfülöpi Iskolai Vitorlázó és Vízimentő Egyesület elnöke szerint az első alkalom mindig mérvadó, a második a hagyomány irányába vezet. - Itt nőttem fel, mindig szívesen jövök a Szigeti strandra és most a vitorlázást is képviselem, amely egyben különleges és természetes. Arra törekszünk, hogy minél több gyerekkel megismertessük a víz felől is a révfülöpi partokat és a vitorlás sportot. Olyan hajókkal jöttünk, amelyekben többen is elférünk és csapatban vitorlázhatunk. Két RS crest tanulóhajót hoztunk, a Révfülöpi Iskolai Vitorlázó Egyesület három-öt személyes, három vitorlás hajói. Több feladatot megtanulhatnak a gyerekek az izgalmas csapatjáték során, ahogy tavaly szintén tették. Az akkori tapasztalatok alapján idén több szerepet adunk a fiataloknak, delegáljuk őket a hajókon végzendő feladatokba. A szél remek ehhez – mondta Török Péter.

Porffy Csaba sup oktató arról beszélt, hogy az alatt a rövid idő alatt, amennyit ezen a napon supon tölthet egy érdeklődő, megtanulhatja az alapokat.

- Vízbiztonságot szerezhet, megtanulhatja, hogy miként kell elindulni, fordulni, hogy állhat fel, azt, hogy meddig mehet be és hogy a legtökéletesebb időben és úszóbajnokként is csak mentőmellénnyel mehet a vízbe – mondta az oktató, hozzátéve, hogy a sup jó kardioként megmozgatja az egész testet, erősíti a keringési rendszert. Sokan vannak, akik a révfülöpi strandon supoltak először és a következő szezonban már saját deszkával szálltak vízre.

Vígh Zsolt a Magyar Para Asztalitenisz Válogatott szövetségi kapitánya, tokyoi aranyérmes szerint a játék szeretetére lehet megtanítani a gyerekeket egy ilyen napon.

– Az asztalitenisz nagyon népszerű volt régen, amikor minden iskolában, játszótéren, üdülőben volt ping-pong asztal. A sportág népszerűségét szeretnénk visszahozni, ezért voltunk itt tavaly is. Jó lenne, ha lennének fix kültéri asztalok, akkor egész évben játszhatna bárki. Nem foglal nagy helyet az asztal, népszerű lehetne a ping-pong annyira, mint régen, ha a sportágnak nincsenek is most olyan képviselői világ szinten, mint mondjuk a kézilabdának, vagy a focinak - mondta Zsolt. beszélt arról is, hogy a paralimpikonok sok esetben integráltan is játszanak az épek között, de ezt sokan nem tudják. Harminc éve folyamatosan szerzi a tapasztalatot a sportágban, több, mint tíz éven keresztül volt az utánpótlás válogatott szövetségi kapitánya, most amellett, hogy a para válogatott szövetségi kapitánya, Győrben egy integrált klub vezetője. Ott él, de sok szállal kötődik a Balatonhoz, Alsóörsön van nyaralója a családjának. Révfülöpön korábban sok nyarat töltött, táboroztatott és itt kötött házasságot párjával, Vígh Tímeával, aki a magyar válogatott és a para válogatott gyógy- és sport masszőre.