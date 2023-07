Tavaly több helyszínen indultak el közterület-fejlesztések abból a célból, hogy a családoknak a közterület használathoz még nagyobb kínálatot biztosítsanak, fogalmazott a sajtótájékoztatón Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere.

Kiderült, tavaly a Jutas lakótelepen újult meg több játszótér az Európa Kulturális Fővárosa segítségével, a Közüzemi Szolgáltató Zrt. projekt elemeként, így a Deák Ferenc Általános Iskola nyugati oldalán levő játszótér is. Ott egy felnőtteknek kialakított fitneszpark valósult meg. Ugyanakkor a Jutas ABC-vel átellenben, a Kálvin János Park területén is vadonatúj játszótéri elemeket telepített az önkormányzat, illetve bővítették a fitneszparkot. A Jutasi út mellett pedig a barátságparki területen egy kutyafuttató létesült, és vele a játszótér is teljesen megújult. Szintén Európa Kulturális Fővárosa projektcsomag keretében lett szebb a Magyar Népmesék játszókertje.

Az idei évben is több helyszínen folytatódik a játszóterek megújítása, mondta Brányi Mária. Mindegyik elemnél közös, hogy az EKF projekt finanszírozza a munkálatokat, viszont a projektgazda szerepében van több szereplő, részben a Közüzemi Szolgáltató Zrt., másrészt pedig vannak olyan projektelemek, ahol az önkormányzat lesz a beruházó és a megújításnak a végrehajtója is. A Rózsa utca 48. melletti játszótérnél a VKSZ volt az együttműködő partner.

A beavatkozás során teljesen megújították a játszóteret körbehatároló kerítést, amire azért is szükség volt, mert bővült a játszótér területe, hiszen egy gömbmászót el kellett helyezni a parkban.

A gömbmászó alatt és környékén már egy gumiütéscsillapító burkolatot alakítottak ki a szakemberek, derült ki szavaiból. De még egy hasonló került telepítésre, egy forgó minta. Mindazokat az elemeket, amelyek már korábban itt voltak, megtartották.

Ez azért nagyon fontos, mert itt a Rózsa utca épület előterében már egy szabadidő eltöltésére alkalmas aktív helyszín valósult meg, mutatta Brányi Mária, aki hangsúlyozta: itt van a városi kerékpárút hálózat egyik eleme, mellette épült egy közbringarendszeres dokkolóállomás, van egy pihenőhely, és más mellett vannak olyan sportfitneszeszközök, amit az idősebb generáció is tud használni. Ami még hátra van, az a környezet teljes rendbetétele. Láthatók a nyomai még a közbringarendszer elektromos hálózatvezetésnek, de nem sokáig, hiszen amint lehet, megkezdődik a terület füvesítése is.

Ez egy olyan irány, amire büszkék lehetünk, jelentette ki az alpolgármester.