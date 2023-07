Amellett, hogy karateedzőként gyerekekkel foglalkozik, mentősofőrként dolgozik Balatonfüreden Kelemen Krisztián, aki a beszélgetés során beszél róla, hogy mindig megrendíti, amikor szembesül a szerencsétlenségekkel, de azt is tudja, hogy túl kell lépni ezeken, mert mindig van egy következő eset, ahol helyt kell állnia. Másik hivatása a bűnügyi helyszínelő technikusi munka – kiderül, neki is tudni kell gondolkodni az elkövető fejével, célirányosabban tudnak dolgozni a nyomok felkutatásában. Szó lesz róla, hogy Balatonkenesén működik a Hagakure Sportegyesület, amelyet kitűnő eredményekre vezetett karateedzőként - korosztályos világbajnok, világkupa győztes versenyzőket nevelt ki, de arra is ügyel, hogy tartalmasan töltsék szabadidejüket is a rá bízott gyerekek, megfizethetetlen számára, amit az ő boldogulásuk jelent.

Ez itt a VEOL Podcast Pódium 45. adása. A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.