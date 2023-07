Porga Gyula polgármester kijelentette, az EKF-pályázatban kiemelt volt a vasútállomás és környezetének teljes megújítása, hiszen ez a város egyik kapuja, a vendégek - akik egyre nagyobb számban érkeznek - ezt látják először Veszprémből. Fontos volt az is, hogy a beavatkozások egy-egy nagyobb térségnek a megújítását is szolgálják, elég csak az ActiCityre gondolni. Hangsúlyozta az együtt gondolkodást a máltaiak mellett a Volánnal és a MÁV-val, rövid idő alatt kitűnő projektet hoztak össze velük.

Szaller Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakmai koordinátora elmondta, nappali melegedő korábban is működött, azonban számos nehézséggel kellett megküzdeniük, melyeket nehezen lehetett kezelni. Az EKF és a veszprémi önkormányzat segítségével most sikerült a hajléktalanellátást új környezetbe szervezniük. Kiemelte, a várossal 2009-től dolgoznak együtt, az együttműködés példás. Úgy fogalmazott, félve vágtak a projektbe, ám félelmeik feleslegesnek bizonyultak. Az épület földszintjének és az első emelet egyik szárnyának belső felújításával, valamint a második emelet gépészeti helyiségének belső átalakításával új és komfortosabb környezettel tudnak segíteni a rászorulókon. Az új szárny közvetlenül kapcsolódik az általuk üzemeltetett hajléktalanok otthonához, a 24 órás egészségügyi centrumhoz, valamint az átmeneti szálló és éjjeli menedék épületegyütteséhez. Beszélt arról is, hogy művészetterápiás program keretében hajléktalanok alkotásait is kiállították.

Megtudtuk, hogy a vasútállomás környezetében is nagy változások várhatóak. A Jutasi út 30. és 32-es számú épületek elbontásával egy nagyobb szabad terület alakul ki a vasútállomás előtt, melynek tereprendezése és zöldfelületi megújítása révén egy szebb környezet várja majd a Veszprémbe látogatókat. A most bemutatott épület földszinti részén helyet kap a drogambulancia rendelőhelyisége, konyha, nappali melegedő, teakonyha, vizesblokkok. Az első emelet egyik oldalán a szociális munkások irodáit, termeit, tárgyalót, teakonyhát és vizesblokkat, a másik oldalon a szociális munkások öltözőit, vizesblokkot és a hajléktalanok által használt mosodát alakítottak ki. Mivel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat már birtokba vette az új helyet, így elkezdődhet a kiürült egykori postaépület bontása, majd a területrendezés és parkosítás.