A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban is kritikus, ami elsősorban a mozgásszegény életmódnak, helytelen táplálkozásnak és a káros szenvedélyeknek köszönhető. Hazánkban több mint 1 millió embert érint a cukorbetegség. Az időben nem felismert, nem kezelt betegség végtagamputációhoz és évente 3-4 ezer halálesethez vezet. A diabétesz megelőzhető lenne egészségtudatossággal, életmódváltással. Bár a II-es típusú cukorbetegség leggyakrabban 40 éves kor felett alakul ki, azonban egyre több fiatalt is érint. A magas vérnyomás Magyarországon minden harmadik felnőttet érinti. A hipertónia az egyik legfőbb hajlamosító tényezője a szív- és érrendszeri betegségeknek, melyek a teljes halálozás mintegy feléért felelősek. Rendszeres szűréssel ezek a betegségek időben felismerhetőek, kezelhetőek. Az Egészségpart digitális egészségügyi szűrőközpontja helybe megy, a nyári szabadság alatt a strandok közelében tesszük elérhetővé a szűréseket, valamint a mindennapi életbe is beépíthető, akár személyre szabott életmódtanácsokat adunk.

Az Egészségparton igénybe vehető szűrőprogramok és interaktív programok:

· Általános állapotfelmérés (vércukor-, trigliceridszint- és koleszterinszint-mérés, vérnyomás- és pulzusmérés), illetve férfiaknak prosztata-rendellenességek szűrése (PSA-szűrés)

· Bőrgyógyászati szűrővizsgálat

· Digitális szájüregi szűrővizsgálat

· Életmódi kockázatfelmérés és életmódtanácsadás

· Funkcionális mozgásminta szűrés

· Testösszetétel-vizsgálat

· Dietetikai tanácsadás

· Interaktív prevenciós aktivitások kicsiknek és nagyoknak: játékkal, sporttal és zenével-tánccal.

Az EGÉSZSÉGPART digitális egészségügyi szűrőközpontja július és augusztus folyamán három népszerű balatoni strandra látogat el, július 7-től 9-ig Balatonboglárra, a július 21-23-i hétvégén Balatonfüredre, valamint augusztus 11-től 13-ig Gyenesdiásra.

A programsorozat az Országos Kórházi Főigazgatóság és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ szakmai támogatásával, valamint a helyi önkormányzatok, illetve képviselők hozzájárulásával jön létre.

Az Egészségpart programjainak további partnerei: Nemzeti Népegészségügyi Központ, Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, valamint Népegészségtani Intézet, továbbá a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete, a Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, illetve a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály.