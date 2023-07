A NAK vármegyénkben működő szervezetétől azt szintén megtudtuk, hogy a lehullott csapadék több helyen hátráltatta a munkálatokat, de összességében az előrehaladás megfelelőnek mondható. Mennyiségben sajnos elmarad a remélt és várt szinttől a termés, a szép kalászok és a jó képet mutató táblák ellenére közepesnek mondható eredmények születnek vármegyei viszonylatban. A számokon sajnos ront még a tavaszi szokatlan időjárás miatt kialakult megdőlések viszonylag magas aránya. Veszprém vármegyében több száz hektár érintett e téren az esőzések, valamint a viharok miatt.

A zirci Bakony-Agro kft. ügyvezetője, Martini Tamás a vármegyeinél kedvezőbb helyzetről számolhatott be hétfőn. A Magyarországon többnyire jellemzőnél a Bakonyban rendre két héttel később kezdik az aratást, de a múlt héten nekiálltak és az őszi árpának, amit 148 hektáron termelnek, vetőmagnak is, és hamarosan végeznek. Jobbra számítottak, de a 6,5-6,9 tonnás hektáronkénti termésátlag így is meghaladja a vármegyeit. Az őszi búza aratását július 20-a körül kezdik, 558 hektáron termelnek és legalább hét tonnás termésátlagra számítanak hektáronként. Az ügyvezető elmondta, hogy a májusi esőnek egyrészt örültek, másrészt emiatt a szokásosnál jobban kellett figyelni a gombásodásra, védeni kellett ellene a kalászosokat. Bízik benne, hogy a hét közepére ígért zivatarokig befejezik az árpa behordását. Aratás idején a szélsőséges időjárási körülmények nem kedveznek nekik, a nagy forróságban ugyanis a gépüzemeltetésre, az emberekre is jobban kell ügyelniük, a jégverés pedig nem jönne jól a repcének sem.

Ha ma már nincs is hőség a vezetőfülkékben, még ma is megerőltető munka az aratás, mert amikor kedvezőek a körülmények hozzá, reggeltől estig dolgoznak az emberek. S akkor jó a termés, ha porzik a határ, mert akkor szárazon viszik a gabonamagokat a tárolókba, így viszont a tűző napon, csaknem negyven fokban bizony kitartás kell az embert próbáló feladathoz – ezt a helyszínen mi is átéreztük. Mégis mosolyognak az aratók, tudják, van értelme annak, amit tesznek, mert amiért egész évben dolgoztak, annak most látják az eredményét.