Erről beszélt Navracsics Tibor a szombati falunapon a faluház előtti parkban rendezett falunapon szombaton. Amint azt a területfejlesztésért felelős miniszter elmondta, Sáska település lakossága egy erős közösség, az ünnep sok embert mozgat meg és jó hangulatot biztosít.

- Most ennek a jó hangulatnak alapja is van, hiszen fejlődik a település, a következő időszakban szintén jelentős fejlesztések lesznek. Csak arra figyeljenek, hogy csupa jó ember vásároljon itt ingatlant, akik erősítik és nem pedig rombolják a közösséget. De ennél még fontosabb talán, hogy bár hajlamosak vagyunk megfeledkezni a járványról és a szomszédban dúló háborúról, a legfontosabb minden fejlesztés mellett, hogy béke és egészség legyen. Ha ez a kettő megvan, nem lehet semmi olyan probléma, ami egy közösség fejlődése útjába állhat – mondta a miniszter.

Horváth Bence polgármester köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy sokan érkeztek a rendezvényre, és a lakosság a falunapra rendbe tette portáit, kivirágosította ablakait, és az ünneplésre fordítja most a napot. A polgármester megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak a falunap sikeréhez, valamint a falu egyre szebb környezetéhez. - Az eltelt évek alatt egy kivétellel minden terv megvalósult, szebb lett a faluház környezete, megújult a játszótér, a temető, a hivatal, és a gémeskút is elkészül a tervek szerint ebben az évben. Az előrelépéshez a kormány támogatása is hozzájárult - mondta a polgármester, és hozzátette, hogy az országos főépítész jóváhagyta az új lakóterület kialakítását, így az önerőből megvásárolt hat hektáros területen lakótelkeket alakíthatnak ki hamarosan a közművesítés után. Továbbá várhatóan elkészül a még dolomitos út portalanítása is, ehhez tízmillió forintos pályázati támogatásra adtak be igényt.

Az ünnepségen Sáska településért emlékérmet vehetett át Jehoda István a település fejlődéséért végzett példamutató tevékenységéért. A hagyományok szerint a település virágosításáért szintén elismeréseket adtak át. Albert Jenőné, Jehoda Istvánné, Szabó Lajosné, Petkovics Lászlóné és Horváthné Pallós Mária munkáját köszönték meg ily módon.

A bakonyi pásztorok évek óta visszatérő vendégek a falunapon, Navracsics Tibor is váltott velük néhány szót

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A falunapon a Boombatucada ütőegyüttes játszott, Leblanc Győző operett-nosztalgiaműsort adott, fellépett a Sáskai Dalkör, a bakonyi pásztorok Szabó Csabával együtt kötetlen beszélgetésre invitáltak mindenkit. Főzőversenyt rendeztek, amelyre hét csapat nevezett tetszés szerinti étellel, valamint az önkormányzat ugyancsak gondoskodott többkondérnyi vendéglátásról. A gyerekeket ugrálóvár, óriás csúszda, lovaglás várta, ropta a Batsányi Táncegyüttes, és bál zárta a napot.