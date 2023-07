A következő napokban és héten ismét a zenéé a főszerep Veszprémben, három, több napos zenei rendezvény, fesztivál várja a városba látogatókat. A VeszprémFest idén tartja 20. születésnapját. Prémium zenei fesztiválként a kezdetektől nézve több mint 100 világszínvonalú zenei produkciót hozott el a hazai közönségnek, és most is magas színvonalú programmal várják a látogatókat. Július 12-17. között, két koncerthelyszínen ünneplik a két évtizedes fennállást a pop, soul, R&B, világzene és opera világából érkező sztárfellépők izgalmas produkcióival.

A VeszprémFest kísérőrendezvénye a Rozé, Rizling és Jazz Napok, ami igazi gasztro-kulturális minifesztivál a veszprémi Óváros téren. Idén július 7. és 16. között várják a vendégeket a “10 nap, 30 borász, 30 koncert” szlogen jegyében a Balatoni borrégió pincészeteinek kínálatával, a hazai jazzélet fiatal képviselőivel, valamint kézműves ínyencségekkel. Az ingyenes programsorozatot idén 13. alkalommal rendezik meg.

Július 19-22. között is zenével telik meg az egész város, a Veszprémi Utcazene Fesztivál immár 24. alkalommal örvendezteti meg az érdeklődőket. A nyár állandó programja lett ez a néhány nap, amikor hazai és külföldi utcazenészek, kisebb-nagyobb, akár rögtönzött színpadokon szórakoztatják a városba látogatókat.

A MÁV-VOLÁN-csoport mindhárom esemény idején kedvezményes utazási lehetőségekkel támogatja a Veszprémbe utazókat. Ezekere a kiemelt programokra ismét utazhatunk a 2023 forintos menettérti Veszprém-Balaton 2023 EKF jeggyel, ami remek választás a több napos látogatást tervezőknek az ország bármely pontjáról is érkezzenek.

Akik pedig csak rövid kiruccanást terveznek, a 24 óráig érvényes Veszprém-Balaton EKF24 napijegyet érdemes igénybe venni, ami a MÁV-START és a Volánbusz több környékbeli járatára is érvényes.

A VeszprémFest és a Rozé, Rizling és Jazz Napok, valamint a Veszprémi Utcazene Fesztivál késő esti rendezvényei után a Volánbusz éjszakai autóbusz-járatai ezúttal is segítik a hazajutást Veszprémből a környező településekre. Veszprém, Autóbusz-állomásról július 14-én (pénteken) és 15-én (szombaton) 23:55-kor Székesfehérvár, továbbá július 15-én (szombaton) és 16-án (vasárnap) hajnali 0:15-kor Ajka és Zirc felé közlekednek az autóbuszok, amelyek az útvonalba eső településeken is megállnak. A járatokon felül ezen a hétvégén – vagyis péntekről szombatra, illetve szombatról vasárnapra virradó éjszakán – is közlekednek a már megszokott éjszakai járatok a Veszprém–Felsőörs–Alsóörs–Lovas–Paloznak–Csopak–Balatonfüred, illetve a Veszprém–Szentkirályszabadja–Balatonalmádi–Balatonfűzfő–Balatonkenese–Balatonakarattya–Balatonvilágos–Siófok útvonalakon. Az autóbuszok Veszprém, Vasútállomásról 23:40-kor, az Autóbusz-állomásról 23:55-kor indulnak Balatonfüredre, illetve Balatonalmádin át Siófok irányába.

A Veszprémi Utcazene Fesztiválhoz kapcsolódóan július 20-án, 21-én, 22-én és 23-án 2:00-kor Veszprém, Autóbusz-állomásról indulnak autóbuszok Székesfehérvár, Ajka, Zirc, Siófok, Tapolca, Balatonalmádi és Balatonfüred irányába, melyek az útvonalukba eső településeken is megállnak.

A szombati napokon pedig a fővárosba is utazhatunk a MÁV-START 23:41-kor induló gyorsvonatával.