Huszár Lőrinc zirci plébános beszédében elhangzott, hogy Szent István béketeremtő, irgalmas királyunk volt, az utókor régóta az egyik legnagyobb magyarnak tartja, aki nem szolgáltatta ki hazánkat idegeneknek. Az, hogy a pápától kért koronát, garantálta függetlenségünket. Halála után is a békülést szolgálta történelmi múltunk során, élete példa a mában, tanulhatunk bölcs előrelátásából. Az, hogy megmaradtunk, megmaradt a magyarság, bizonyíték lehetne neki, ha ismerhetné az elmúlt ezer év történéseit. A Szent Istvánra jellemző kegyességre, jámborságra nagy szükség van korunkban is. Lőrinc atya úgy véli, minden nemzedéknek meg kell hoznia a maga döntését, s akkor választ jól, ha annak eredményével éltethetjük egymást. A ciszterci szerzetes arról szintén beszélt, hogy a kereszt a remény jele is, majd koszorút helyeztek el a történelmi egyházak képviselői a Szent István téri emlékkeresztnél, és Ottó Péter zirci polgármester tartotta kezében a kenyeret, amikor azt megáldották. Az ünnepségen átadott elismerésről, ösztöndíjakról külön írunk.