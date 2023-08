Folyamatban van a peron felőli részen a homlokzat színezése, az előtető építése, az utascsarnok akadálymentes kijáratának és a peron felületének kialakítása, burkolása. A nyugati homlokzati részen zajlik a nyári váró kialakítása. Az aluljáró és a terület fedése, valamint a terület burkolása már megtörtént. Az őszi átadásig még a padok kihelyezése illetve néhány további munkafolyamat van hátra - írta közösségi oldalán a MÁV.

Az új utasvárót már július közepétől használhatják az utasok. A váróteremben új burkolatok, álmennyezet és világítás épült ki, a bútorokat is lecserélték, étel- és italautomatát is kihelyeztek, valamint akadálymentesített mosdó is az utasok rendelkezésére áll.

Veszprém vasútállomás felújítása 1,105 milliárd forintból, 750 millió forint a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros támogatásból és 355 millió forint értékű MÁV saját forrásból valósul meg.