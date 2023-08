Vörös Béla Árpádnak Fónagy János miniszterhelyettes, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára adta át az állami kitüntetést Budapesten.

Vörös Béla villamosmérnökként, vállalkozóként 1984 óta tagja az ipartestületnek, és Tapolca életébe is korán bekapcsolódott. A Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egyesülete támogatásával 2006-2010-ig önkormányzati képviselőként tevékenykedett. A közért végzett tevékenysége, a köz szolgálata szerteágazó. Tagja a Tapolcai Városszépítő Egyesületnek, a helyi IPA szervezetnek, de kuratóriumi tagja a Magyar Népesség Megtartásáért Alapítványnak is. A Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület elnöki tisztét több éven keresztül látta el. A 2010-től 2014-ig tartó önkormányzati ciklusban a Település- és Városfejlesztési Bizottság tagjaként dolgozott. 2015 májusában az Ipartestületek Országos Szövetségének alelnökévé választották, tapasztalatával, tudásával azóta is meghatározó egyénisége a szövetségnek.

2011 óta elnöke a Vállalkozók Területi Ipartestületének, amely a Tapolca és környéke gazdasági életében tevékenykedő iparosokat, vállalkozókat tömörítő civil szervezet. Elsődleges feladata tagjainak érdekképviselete, fő céljai között szerepel a szakmai, a gazdasági és jogi segítségnyújtás, tájékoztatás, a hagyományok őrzése. Ennek érdekében együttműködik az önkormányzatokkal, a hatóságokkal, a kamarával, a társ- és civilszervezetekkel. Céljuk a helyi gazdaságfejlesztés, a térségben működő vállalkozások működésének, és együttműködésének elősegítése is. Ezzel párhuzamosan kuratóriumi tagja a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítványnak.

Kitüntetésére az Iposz tett javaslatot, mint ajánlásukban írták, Vörös Béla vállalkozásában sikeres, a magánéletében példaértékű, választott területein elhivatott, közösségében elismert, munkásságában kiemelkedő.