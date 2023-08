A leendő gólyákra óriási feladat vár az elkövetkező hetekben: megtalálni a megfelelő lakást. Szerencsés az a szeptembertől elsős hallgató, aki nem egyedül érkezik Veszprémbe, hanem egy baráttal tud összeköltözni, meg tudják osztani az albérleti költségeket. Egyedül érkezőnek jobban megéri egy szoba, ezek általában havi ötvenezer forintért kivehetőek. A gólyák leginkább a felsőbb évesektől kérnek segítséget vagy egymástól.

Veszprém vármegyében ebben az időszakban mindent ki lehet adni, amint meghirdetnek valamit, már el is viszik. Óriási a kereslet. Közvetítésre nem is veszik igénybe az ingatlanirodák szolgáltatásait a tulajdonosok, az interneten teszik közzé ajánlatukat. Egy albérletre nyolc-tíz érdeklődő jut. Az ingatlant kiadók így megválogatják, kinek engedik használni lakásukat, előnyben vannak azok a párok, akiknek nincs gyermekük, háziállatuk és az egyetemisták – derült ki az OTP Ingatlanpont közleményéből. A Duna House ingatlanosa, Mrázik Dalma elmondta lapunknak, hogy az átlagár egy másfél szobás lakás esetében Veszprémben havi 165 ezer forint. A tavalyi évhez képest emelkedtek az albérleti díjak, és még további öt százalékos emelkedéssel lehet számolni fél éven belül. Általában kéthavi kauciót kell kifizetnie annak, aki lakást vagy szobát szeretne bérbe venni. A legtöbben bútorozottat keresnek, olyat, aminek közelében bolt, iskola, óvoda, gyógyszertár van. A hallgatók pedig azt nézik, milyen messze van az egyetemtől az ingatlan. A városon belül eltérőek a költségek: az Óváros téren akár 220 ezer forintot is elkérnek egy bútorozott, jól felszerelt lakásért, amihez hozzájön még a rezsi és a közös költség, a település szélén, bútorozatlan lakás már 125 ezer forinttól kivehető.

Kockázattal jár ingatlant kiadni és kivenni is, azonban egy mindenre kiterjedő szerződéssel számos kellemetlen helyzettől megkímélhetik magukat a felek – hívta fel a figyelmet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara. Az a tapasztalat, hogy az elmúlt években elterjedt az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat, ami védi a bérbeadót abban az esetben, ha a bérlőnek fizetési elmaradása van vagy nem hajlandó kiköltözni.

Lázár Valéria