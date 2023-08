A délelőtti hivatalos átadást követően délután a helyi lakosság is megcsodálhatta az április közepe óta tartó felújítási munkálatok eredményét. A XIII. századi templom romja méltóságteljesen emelkedik a Bázsai-öböl partján, hirdetve a múlt és a jelen kapcsolódását, miszerint a múltat megőrizni társadalmi felelősségvállalás keretében napjainkban is nemes feladat. A csaknem 800 éve épült templom helyén ma már hivatalos szakmai megerősítések szerint is római villafürdő állott, s egy drónfotó szerint a jelenlegi romtemplom valójában római épületalapon nyugszik, hirdeti a történelem különböző korszakainak lenyomatait, nagyságát. Aszófő ezzel a szenzációs felfedezéssel egy újabb kultúrtörténeti értéket is magáénak mondhat. A római kori épület feltárása minden bizonnyal a jövő generációjának további értékápoló feladata lehet. A mára közkedvelt kiránduló- és szabadidős, valamint szakrális funkcióval is rendelkező helyszín a jövőben zenei, kulturális, de esküvői rendezvényeknek is helyet adhat.

Az eseményen Keller Vendel polgármester és Andorfer Katalin alpolgármester, akinek szívügye volt a projekt, a helyi önkormányzat képviseletében köszönte meg a Market Zrt.-nek azt a felajánlást, miszerint a Rom Vándor program második állomásaként elvégezték a romtemplom napjainkra esedékessé vált állagmegóvását. A polgármester köszöntötte a helyieket, kiemelte a projektben kimagasló munkát végző aszófőieket. Emellett ajándékot adtak át Belecz Péternek, a Market Zrt. igazgatójának, a projekt házigazdájának, aki felvázolta a hallgatóságnak a Rom Vándor projekt főbb elemeit, s megköszönte a közösségnek a bizalmat. Hozzátette: remélik, hogy a következő generáció számára is tovább öröklődik, legalább mégegyszer ennyi időre a templomrom.

A lakosság nagy örömmel vette újra birtokba a néhány hónapig nélkülözött zöldövezetet, majd a házigazdák vendégségre hívták a résztvevőket borra, süteményre, közös beszélgetésekre, találkozásokra. Hogy meghittebb legyen a romok között kalandozgatni, elmélyülni, régi korok zenéjéből Farkas Zoltán gitárművész adott ízelítőt.