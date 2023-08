– A 2023-as esztendő munkaigényes, embert próbáló év volt a gazdák számára, ráadásul még nincs vége. Tény, hogy régen volt vegetációs időszakon belül ennyire csapadékos tavasz és nyár, a nagy melegek, gyors lehűlések pedig szinte folyamatosan elősegítették az erős páraképződést. A tanúhegyek sokszor még délelőtt tíz órakor is ködsapákában úsztak. Amióta gazdálkodom, nem is emlékszem ilyen szeszélyes, ennyire csapadékos időjárásra. A zöldmunka, a növényvédelem fokozott odafigyelést igényelt, de több helyen még így sem sikerült tökéletesen a betegségek elleni védekezés – mondta el kérdésünkre Borbély Tamás. Hozzátette, hogy akiknek sikerült megóvni az ültetvényt a komolyabb problémáktól, azoknál egy közel átlagos termés várható. A jövő héten már indul a szüret a Csabagyöngyével, majd utána az Irsai Olivér szedése kezdődik augusztus huszadika körül, a hónap végén, szeptember elején pedig a Muscat ottonel következik.

– Úgy látom most, hogy a sokéves átlagot közelítő termésmennyiség ígérkezik ezeknél a fajtáknál. Szeptemberig még sok minden történhet, de bízom abban, hogy az eddig megvédett szőlőkben már nem következik be semmilyen káresemény, és a későbbi fajtáknál is számíthatunk a megfelelő mennyiségű termésre. A borvidéki átlag nálunk a hektáronként közel hét tonna, bízunk benne az idén is meglesz. Ez egyébként nem egy túl nagy szám, azonban a hegyvidéki jelleg, valamint a már keveset termő régi és még nem termő új ültetvények figyelembe vételével elfogadható mennyiség - fogalmazott a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke.

Megjegyezte, a minőségről még korai lenne nyilatkozni, ám szerinte a természet adta körülményekhez való alkalmazkodás, a gazdák tudatos, jó technológiák alkalmazásával végzett munkája megmutatkozik majd nemcsak a mennyiségben, hanem a borok minőségében is.