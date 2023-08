– Isten a teremtési rendben az ember számára kijelölte a munka és a pihenés idejét, egyensúlyát. Ahhoz, hogy a mindennapi teendőinket hatékonyan tudjuk végezni, hivatásunkban helyt tudjunk állni, időről időre szükségünk van pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre, mentálisan, lelkileg és fizikailag egyaránt. A lelkipásztor számára, aki hétközben hittanoktatást végez, ügyeket intéz, lelki alkalmakat vezet, a gyülekezeti életet szervezi, hétvégén pedig a vasárnapi istentiszteletre készül, leginkább a tanítási szünetekben nyílik alkalom hosszabb lélegzetvételű nyaralásra – sorolta Vecsey Katalin zirci református lelkész, akinek az idei nyáron az Őrségben adatott lehetőség a gondtalan pihenésre. Sokadjára tér ide vissza férjével rövidebb-hosszabb időre, úgy érzik, mindig van mit felfedezniük. A turisztikai látnivalók és az épített örökség mellett a táj gyönyörűsége újból és újból elvarázsolja a tiszteletes asszonyt, az őrségi kis falvak nyugalmat árasztó miliője szerinte lelassít, de egyben fel is tölt. Ilyenkor számára mintha megállna az idő néhány napra.

– Szívesen választjuk a pihenésnek az aktív módját is. Ilyen volt júliusban a Csillagpont Református Ifjúsági Fesztiválon való részvételünk Zánkán, gyülekezetünk fiataljait kísértük el, de felnőttként is felüdítő programokban, előadásokban, áhítatokban lehetett részünk. A kapolcsi Művészetek völgye fesztiválnak szintén rendszeres visszatérő látogatói vagyunk. A zene, az irodalom, a humor mind-mind hozzájárul az ember lelki-szellemi jólétéhez.

– Élményekkel telve, felfrissülve tértem vissza augusztusra a szabadságomról, s még azért ez a hónap tartogat rövidebb kirándulásokat, baráti találkozásokat, erre is fontos időt szánni. Hálát adok a Teremtőnek, hogy adott időt és lehetőséget ezen a nyáron is a pihenésre – fogalmazott Vecsey Katalin.