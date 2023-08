A városi ünnepségen Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Áldozó Tamás polgármester, Unger Tamás alpolgármester és a képviselő-testület több tagja is részt vett.

- Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni - idézte beszédében Szent István király Imre herceghez intézett intelmeit Pápa polgármestere. - Ellentmondásosnak látszik a nagy király szájából az ősök követésére szóló felhívás, hiszen leginkább azt tanultuk róla és az államalapításról is, hogy az szakítást és új szövetséget jelentett, kultúraváltást, megszabadulást mindattól, ami idegen volt a Nyugattól, és magunkra öltését mindannak, ami ismeretlen volt a Keletnek.

A polgármester rámutatott, a Szent István-i magyar államot az évszázadokban megrázhatták trónviszályok, pusztíthatták tatárok, de nagyhatalmi helyzete az Istvánt követő fél évezredben megingathatatlan maradt.

- A Nyugatról befogadott kereszténység kultúraváltást jelentett, de ez a váltás nem feltétlenül verte szét a korábbi közösségeket, a vallott értékek jelentős részét. A keresztény hit fókuszában a család állt, elemi rendezőelve maradt a tisztelet. Sok kérdésben ma is ugyanazt gondoljuk: ezer éve az volt a közös bennünk, hogy különböztünk a Nyugattól, de más nyelvet beszéltünk, más hagyományt vallottunk, más isteneket imádtunk. A Nyugattól ma is különbözünk, de egymástól már jóval kevésbé: a családjainkban átörökített tradíciók, a megőrzött nemzeti identitás, a XX. század második felében megszenvedett keserves történelem összeköt bennünket. Talán nem véletlen, hogy a szent király intelmei közül a vendégek befogadásáról és gyámolításáról szólót illik a liberális sajtóban idézni. A tíz intelem közül egyet idéznek, kilencet nem: azt az egyet is újragondolva, az eredeti összefüggésekből önkényesen kiszakítva. Pedig a helyes megközelítés talán arra vezetne, hogy az örökség darabjait ne különböztessük meg egymástól, ne állítsunk fel sorrendet, ne szemezgessünk kedvünkre: valljuk magunkénak az egész hagyományt!