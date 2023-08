Az éjszakai mulatók bizonyos értelemben kockázatos „üzemek”, de arról szó sincs, hogy vonzanák a balhékat. Egyetlen hely sem engedheti meg magának, hogy rásüssenek ilyen bélyeget, ezért a tulajdonosaik, vagy üzemeltetőik általában biztonsági embereket alkalmaznak, hogy ők az ott szórakozók közül kiszűrjék, illetve adott esetben kivezessék azon vendégeket, akik nem bírnak magukkal. Az ilyen feladatokat rendszerint a diszkóktól független, személyvédelemmel foglalkozó társaságok látják el. Mint esetünkből fény derül rá: ezúttal sem ők kezdték az ökölpárbajt.

– Az ominózus éjszaka több vendégtől érkezett jelzés, hogy egy jókötésű kazah férfi zaklatja a hölgyeket, fogdossa őket, a hajukat húzza, ezért az egyik kollégám megkérte, hagyjon fel ezzel – mondta a nevét nem vállaló, ám az éjszakai életben jól ismert, küzdő és harcművészeti stílusokban jártas riportalanyunk, aki a világversenyekről komoly éremgyűjteménnyel rendelkezik, és az említett helyen alvállalkozóként dolgozik, úgynevezett biztosításvezetőként. – Ezután a társunkat megpróbálta leönteni sörrel, majd erélyesebben felszólították őt, hogy hagyja el a helyiséget. Ekkor meg akarta ütni az ottani őrt, aztán engem is, ezért kénytelenek voltunk kivinni szabad levegőre, ahol kvázi „elaltattam”. Fél perc múlva magához tért, ismét nekünk rontott, így megint földre vittem, majd értesítettük a rendőrséget. Az eseményeket néhányan rögzítették a telefonjukkal, és a felvételek felkerültek a világhálóra. Nem gondoltam volna, hogy az esetnek ilyen rezonanciája lesz, azt pláne nem, hogy az internetezők egy jelentős része a támadó pártját fogja és a végén nekünk kell magyarázkodnunk. Mégis, mit kellett volna tennünk? Itt, ebben a helyzetben egyértelmű volt, hogy ki viselkedett problémásan és miért alakult ki konfliktus. A biztonsági őrök is követhetnek el hibát, de ezen az éjszakán nem léptük túl a hatáskörünket. Néha az életünket kockáztatjuk másokért.

Mint a biztosításvezető értésünkre adta: ők a kulturáltan szórakozó többség érdekében vannak. A szórakozóhelyeken a kikapcsolódni vágyók mellett időnként a helyi éjszakai élet nehéz fiúi is feltűnnek, ám általában nem bűnözők a bajkeverők, inkább azok, akik a kelleténél többet isznak, vagy nem ritkán kábítószert fogyasztanak. Az éjszakában hét éve dolgozó beszélgetőpartnerünk elmesélte, a vállalkozásához 20-30 ember tartozik, mindnyájan rendelkeznek vagyonőri vizsgával. Nagyjából a kétharmaduk jártas különböző küzdősportokban, a többiek az eseményeken főként rendezői és koordinálói feladatokat látnak el. A legtöbbjüknek van főállása, és csak azután dolgozik náluk. Rangos kulturális rendezvényekre és fesztiválokra is hívják őket, ahol eddig nem kellett közbeavatkozniuk. Megtudtam: a diszkókban sem a helybeliekkel van a gond. – Ők megtanulták a szabályokat, normálisan viselkednek, nem akarnak velünk, vagy mással ujjat húzni. Vannak a munkatársaink között olyan, korábban balhézó fiatalok, akiket úgymond felkaroltunk, s immáron velünk tesznek a rend fenntartásáért. A problémát egy ideje a közelünkben állomásozó külföldi katonák, vagy az itt dolgozó, más nemzetiségű emberek okozzák. Némelyikük nem tud, vagy talán nem is akar normálisan viselkedni, a helyzetet pedig tovább nehezíti, hogy nem tudunk velük szót érteni. Ezzel együtt szó sincs arról, hogy a veszprémi, vagy a balatoni éjszakában botrányos állapotok uralkodnának.

A biztonsági embereket nem feltétlenül „izomagyú” kidobóként kell elképzelni, akik akár a vendégeket is elriaszthatják. – Sajnos vannak esetek, amik árnyékot vetnek erre a szakmára. Jártunk ugyanis már olyan helyen, ahol a kidobók szinte élvezték a „rájuk szabott hatalmat”, agresszívan sértegettek vendégeket és az erőfölényükkel visszaélve bántak el nem odavaló emberekkel. Noha a portások zöme jártas küzdősportokban, a feladatuk nem könnyű, ám a felkészültségükkel megoldhatnak kritikus helyzeteket, a határozott fellépésükkel megakadályozhatnak bűntényeket – közölték lapunknak egymástól függetlenül tinédzserek a veszprémi éjszakában.

A biztonsági szolgálat alapvető feladata a beléptetés zavartalanságának biztosítása. Ezt a veszprémi csapatban két-hárman teszik, s ha a vendégnél tiltott eszközt (kést, vagy gázsprayt) találnak, illetve alkohol, vagy kábítószer hatása alatt áll, megtagadhatják a diszkóba történő beengedését. Bent több munkatársuk monitorozza a tömeget, hogy a kihívóan viselkedő személyeket kontroll alatt tarthassák. Riportalanyunk és néhány rutinos társa az úgynevezett megoldó ember, akik leginkább a balhéknál avatkoznak közbe. Aranyszabály, ha a szórakozóhelyen konfliktus alakul ki, azt úgy kell meg-akadályozniuk, hogy lehetőleg senkinek se essen bántódása. A mulatók tulajdonosai rendre felhívják a biztonságiak figyelmét, hogy a kiszűrt rendbontókat, az illuminált, vagy kötekedő vendégeket minél előbb kísérjék ki a zárt térből.

- Eszünk ágában sincs kérkedni a tudásunkkal, mert abból előbb-utóbb baj származna, vagy hivatalos eljárás indulna. Mi még nem kezdeményeztünk verekedést, pedig magas szintű fizikai állóképességgel és közelharc ismeretekkel bírunk. Egy esetleges brutális fellépés a hely érdekeit sem szolgálja, csorbulhat a jó híre. Ám olyan is fordult már elő, hogy megfenyegettek minket, vagy felfegyverkezve akartak ránk támadni. Volt nem is egyszer olyan, hogy részeg hölgyek estek egymásnak, de mi őket is szétválasztottuk.

Bizonyos esetekben értesíteniük kell a hatóságot, várni a rendőrök kiérkezéséig, akik aztán feljelentést tesznek, eljárást indítanak.

Nem vitás, a biztonságiaknak nehéz kezelni a kényes helyzeteket, azok megoldása odafigyelést és kellő felkészültséget igényel tőlük. Ritkán őket is éri atrocitás, van úgy, hogy kezelhetetlen fiatalok provokálják őket. Ilyenkor nem szabad frusztrálttá válniuk, a beszólásokra nem szerencsés dühből, érzelmi túlfűtöttségből reagálniuk. A kiképzett kidobók a legtöbbször verbális eszközökkel és jó fellépéssel képesek lehűteni a kedélyeket. Tudják, hogy a kényes szituációkat nem erőszak alkalmazásával kell elintézniük, hanem békésebb megoldással. Csak végső esetben alkalmazhatnak fizikai kényszert. – Ilyen helyzetben pedig farkastörvények uralkodnak, ahol egy magára valamit adó biztonsági ember nem szenvedhet vereséget – húzta alá a biztosításvezető. Azt pedig már mi tesszük hozzá, hogy remélhetőleg a jövőben nem történik hasonló eset: mindenki ennek szellemében jár el – és megy el szórakozni.