A zánkai táborhely péntektől vasárnapig családi táboroknak ad otthont. A Családi Erzsébet-tábor idén nyolc turnuson keresztül, május 19. és szeptember 10. között zajlik a zánkai táborban. Idén nyáron mintegy 6800-an, azaz kétezer család pihenhet, köztük egyszülősök, nagycsaládosok és 1-es típusú diabéteszes gyermeket nevelők is. Év végén is lesznek családi táborok, amelyeken idén mintegy 10 ezren vehetnek részt. E táborokba történő jelentkeztetésben egyházi és szociális területen működő szervezetekkel is együttműködik a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Idén három turnusban a Regőczi Alapítvány által delegált családok is érkezhetnek a családi tábor nyári hétvégéire, amelyeken alkalmanként 50, összesen 150 táborozó vesz részt. Az Erzsébet Táborok táboroztatási program az elmúlt esztendőkben minden eddiginél komplexebb, a gyermekek és a családok számára újabb lehetőségeket nyújtó, egész éves rendezvénnyé vált: ottalvós, napközi, erdélyi, diabétesz, gyógyító, valamint Családi Erzsébet-tábor is szolgálja a magyar gyermekek és családok kikapcsolódását. 2018-ban, a családok évében létrejött Családi Erzsébet-táborba a családokat hívja a szervező Erzsébet Alapítvány hétvégi, háromnapos, kétéjszakás Balaton-parti kikapcsolódásra.