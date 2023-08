- Életem legszebb 21 lelkipásztori évét töltöttem Badacsonytomajon. Hálát adok érte Istennek, és köszönöm az itt lakóknak és a nyaralóknak azt a tőlük kapott szeretetet, amelyet oly sokszor megtapasztalhattam. A szívemben és imáimban hordozok mindenkit - mondta kérdésünk kapcsán István atya, akit a díszpolgári cím átvétele után kerestünk fel.

- A Badacsonytomajon töltött évtizedekben sikerült a rám bízott kápolnákat és templomokat tatarozni, felújítani. Közösségi házat építettünk a templomkertben plébániai csoportok számára. A templom azbeszt-pala tetőhéjazatának cseréjével indultak a felújítások. Udvardi Erzsébet festőművész elképzelését is megvalósítottuk, amikor elkészült a II. János Pál pápa emlékhelye a Klastrom-kút forrásnál, a volt pálos kolostor közelében. Ezt az emlékhelyet az akkori vatikáni nuncius, Julius Janus érsek atya áldotta meg. Új kápolnát építettünk a Badacsony hegyen Szent István király tiszteletére. Emlékszem annak előkészítő munkálataira, amikor családokkal, a polgármesterrel, segítőkkel együtt pakoltuk a nehéz bazaltköveket. Mádl Dalma asszony, az önkormányzat és a sok jó szándékú adományozó nagylelkű hozzájárulásával készült el a kápolna. Ennek felszentelését dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek végezte. Udvardi Erzsébet festőművész ezt már az örök fény országából láthatta - sorolta István atya.

Arról is szólt, hogy a már meglévő plébániai közösségi házban nyaranta megforduló gyermekek és fiatalok számára biztosítottak pihenési lehetőséget. Közben pedig rendszeresen elmélkedéseket írt és jelenleg is ír az Adorémusba, a havonta megjelenő liturgikus kézikönyvbe, de a badacsonytomaji városi újságban is megjelentek szentírási gondolatai. Tagja a Vinum Vulcanum Borlovagrendnek, és így szinte természetes, hogy évente Isten áldását kérte a szőlőkre és a borászokra, majd pedig az újborokra Márton-napkor.

Földi István atya

Fotó: Szijártó János/Napló

Földi Istvánt 1991-ben Veszprémben dr. Szendi József érsek atya szentelte pappá, majd három évig káplán volt a veszprémi Regina Mundi-templomban a plébános mellett. 1994-ben kerül a papnevelő intézetbe prefektusként. A következő évben Csabrendekre helyezte dr. Márfi Gyula érsek atya, aztán 1999-ben Badacsonytomajra, ahol 2020-ig teljesített szolgálatot. A több mint két évtizedes Balaton-parti szolgálat után a Veszprémi Főegyházmegye döntése alapján Földi István atya a pápai Szent Benedek-plébánia plébánosa lett, ahol folytatta közösségépítő munkáját, nem feledve a badacsonytomaji éveket. A mostani díszpolgári cím viszont arról tanúskodik, hogy őt sem felejtették el Badacsonytomajon.