Pápa mellett többek között Szombathelyről, Budapestről, Győrből és Pápa testvérvárosából, Ógyalláról is érkeztek szépkorúak az eseményre.

- Élménytánc és táncélmény - röviden így lehetne összefoglalni a rendezvény lényegét - mesélte Kukorelliné Németh Noémi, szervező. - Az 50 év feletti korosztályt vártuk a mai napra, szerettük volna megmozgatni az idősebbeket, programot kínálni nekik, kimozdítani őket az otthonaikból, a szürke hétköznapokból. Az örömtánc egyik nagy előnye, hogy nincsenek gyors mozdulatok, nem kell hozzá semmilyen előképzettség, bárki részt vehet rajta. A Tánc világnapján Győrben a Dunakapu téren rendeztünk egy hasonló eseményt, és mivel Pápán is oktatok, eszembe jutott, hogy miért ne lehetne itt is ezt megszervezni. Természetesen fontos a zene is, a könnyen megjegyezhető koreográfiákhoz igyekszünk magyar számokat választani, így a résztvevők egyszerre tudnak táncolni és énekelni. A mostani alkalmon két helyszínen is táncoltunk, előbb a Fő téren, majd az Esterházy-kastély udvarán.