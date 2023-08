A legfontosabb, hogy a 1830-as számot megjegyezzék, ez az új, egységesen hívható telefonszám, ami az alapellátási ügyeleti rendszerhez tartozik, ügyeleti időben működik. A 112-es segélyhívószám is megmaradt, az vészhelyzetben hívható, bármikor.

Az 1830-on szakember veszi fel a telefont, ha kell, tanácsot ad és segít eldönteni, mekkora a baj, azt szintén, hogy bemenjünk-e az ügyeletre vagy elég, ha másnap a háziorvosi rendelésen megjelenünk, de ha kell, ügyeleti kocsit küld vagy életveszély esetén mentőt riaszt – nyilatkozta lapunknak Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője. Az ügyeleti rendszert ugyanis az állam az OMSZ-en keresztül működteti, egységesíti és a kiadásokat fedezi. Fokozatos az átállás, aminek a közepén járunk. Már kilencvenezer beteget elláttak az új rendszerben. A tapasztalatok szerint 16 és 22 óra között szinte mindig háziorvosi problémával keresik meg a páciensek az ügyeletet, 22 órától viszont általában akut, sokszor súlyos tünetek miatt kérnek segítséget.

Sok tapasztalatot gyűjtöttek, helyi sajátosságokat is figyelembe vettek, amikor a gondos előkészítés során meghatározták az új struktúrát, amit vármegyénkre vonatkozóan szeptember 1-től bevezetnek. Eszerint hétköznapokon 16 és 22 óra, hétvégén és ünnepnapokon 8 és 14 óra között hét városban lesz ügyeleti ellátás, Ajkán, Balatonfüreden, Pápán, Tapolcán, Várpalotán, Veszprémben és Zircen. Emellett négy helyen hétköznapokon 22 és 8, hétvégén és ünnepnapokon 14 és 8 óra között is lesz ügyelet, Ajkán, Balatonfüreden, Pápán és Veszprémben. Az orvosi ügyeletek helyszínei: Veszprémben a Csolnoky Ferenc Kórházban a volt szájsebészeti osztály, az Ajkai Magyar Imre Kórház, Balatonfüreden a városi rendelőintézet földszintje, Pápán a Gróf Esterházy Kórház, Tapolcán a Deák Jenő Kórház, Várpalotán a mentőállomáshoz közeli orvosi rendelő és a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet.

Fotó: Fülöp Ildikó

Mindegyik helyszínen, a járásközponti ügyeleti pontokon gyermekeket is ellátnak, emellett a veszprémi kórházban lesz gyermekügyelet hétköznapokon 16 és 22, hétvégén és ünnepnapokon 8 és 14 óra között. Gyermekek esetében is a 1830-as szám felhívásával érdemes kezdeni az ügyeleti segítségkérést. Az ügyeleteken és az ügyeleti kocsikban orvosokkal vagy mentőtisztekkel, APN szakemberekkel találkozhatunk, utóbbiak magas színvonalú képzésük alapján szinte orvosi kompetenciákkal rendelkeznek.

A részletekről is beszámoltunk internetes oldalunkon, a veol.hu-n. Olvasóink a témával kapcsolatos kérdéseiket elküldhetik lapunknak a [email protected] e-mail-címre, szakemberektől igyekszünk válaszokat kérni és megjelentetjük azokat a Napló felületein.