A 2023. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban több mint háromszáz képzésre vonatkozóan több mint négy és félezer meghirdetés közül lehet választani. A jelentkezéskor érdemes figyelembe venni, hogy azokon a képzéseken, amelyeket már a 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb a 2023. július 26-án meghatározott ponthatárnál.

Ezért fontos, hogy a jelentkezők a ponthatár tekintetében a megfelelő oldalon tájékozódjanak.

A pótfelvételi eljárásban a legtöbb felsőoktatási intézmény minden képzési szinten hirdet. Az idén a kiemelt területek alapképzései közül – egyetemünk esetében az informatikai, műszaki, természettudományi és pedagógusképzési területen – ahol az egyetem nem töltötte fel a maximális kapacitást, ott államilag támogatott finanszírozási formában is lehet majd jelentkezni a pótfelvételin.

A pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek azok, akik nem jelentkeztek a 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során, vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. A jelentkezést kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, a www.felvi.hu honlapról elérhető E-felvételi keretében augusztus 6-ig egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzésére (ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formája egy jelentkezési helynek számít.)

A 2023. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárainak megállapítására várhatóan 2023. augusztus 28-án kerül sor, ekkor dől el, ki kerül be az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatot, a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a felsőoktatási intézménytől kapják meg 2023. szeptember első napjaiban – áll a Pannon Egyetem közleményében.