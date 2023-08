A tavalyi évhez hasonlóan az idén is több iskolából érkeztek hittanos gyerekek, Badacsonytomajról, Szigligetről, Révfülöpről, Zánkáról, és Balatoncsicsóból.

Az első nap tábornyitó szentmisén vettek részt, amelyet Bedy Imre atya celebrált, a zeneiskolás hittanosok pedig gitárral kísérték a szépen, lelkesen, sokszor tapssal szóló énekeket. Az öt nap alatt számos program várta a táborozókat. Bekapcsolódtak a Győrből induló Szent Benedek-zarándokok csoportjához. Aszófőn a Szent László-templomban Európa védőszentjének himnuszával köszöntötték a hőség miatt is próbára tett, több mint 100 fős lelkes csoportot. Felemelő érzés volt mindannyiuknak a találkozás. Annál is inkább, hiszen a táborban bencés diákok is voltak.

Egy kis pihenő után együtt folytatták az utat a tihanyi apátságig, ahol Richárd atya nagy szeretettel köszöntötte a több mint 140 kilométert gyalog megtett zarándokot. Elhatározták, hogy jövőre megismétlik a lélekben is megerősítő és örömteli, meghitt találkozást a hittanos gyermekekkel. Mindszentkállán a táborozók meglátogatták az idősek otthonát, ahol együtt imádkoztak és énekeltek a lakókkal. Salföldön találkoztak Somogyi Győző Kossuth-díjas festőművésszel, a templomban megcsodálták az alkotó Öröm keresztútja című ikonjait. Petrovics Miklós, a Salföldi Értéktár Bizottság elnöke, a Szent Máté-templom sekrestyése nyitotta ki a templomot, a gyerekek érdeklődve hallgatták előadását a templom történetéről.

A Salföldi Kulturális Központban elfogyasztott ebédért a 111-es zsoltárral adtak hálát, sőt, a zsoltárt eltáncolták a zöld pázsitos udvaron Az árgyélus kismadár című népdal dallamára. A Zala vármegyei Zobori élményparkban a sokféle csúszdát és játékot kipróbálva mindenki jól érezte magát, de a tábor ideje alatt kézműves-foglalkozásokon is részt vettek a gyerekek. A nemezelést tanulták meg, készítettek életfát, pólót festettek, valamint többféle csapatjáték színesítette a programokat. Volt alkalmuk előadást hallgatni a csillagokról, a tábor zárásaként agapéval összekötve szarvaspörköltre várták a szülőket a táborzáró hálaadó szentmise előtt, majd vidám táncházzal zárták a tábort, amelyet Aradiné Steiner Erika hitoktató szervezett, és a megvalósításban Gyenesné Plank Györgyi, Kothencz Edit hitoktató, Kerner Erzsébet professzor, Papp-Szarka Emőke hitoktató, Németh Nikoletta tanító, Szálkai Ádám cserkész segített a nagyváradi vendégek mellett.