A napokban hivatalos látogatásra érkezett a délvidéki Zenta városába Devecser város küldöttsége, élén Ferenczi Gábor polgármesterrel, valamint Bujdos Zsuzsannával, a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjével, hogy testvérintézményi megállapodást kössenek. A zentai Városháza dísztermében kötött megállapodás újszerű kezdeményezés a határokon átnyúló együttműködések történetében. Ferenczi Gábor polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a központok székhelyét biztosító városok történelme, gazdasága, intézményrendszere is számos egymás közötti kapcsolódási pontot jelent. Juhász Attila, a Zentai Önkormányzat kulturális és oktatási ügyekért felelős tanácsnoka az ünnepélyes szerződéskötés alkalmával a létrejött együttműködés jelentőségére hívta fel a figyelmet.

A felek közös szándékán alapuló okiratot Bujdos Zsuzsanna devecseri intézményvezető, valamint Vladimir Čurčić, a zentai központ ügyvezető igazgatója látta el kézjegyével. Bujdos Zsuzsanna kezdeményezte az intézmények közötti együttműködést, melynek nyomán tavaly a vajdasági Bácskában, Zenta városban működő, a devecserihez hasonlóan térségi feladatokat ellátó intézmény vezetői és munkatársai, valamint Rác-Szabó Márta, Zenta község elnökhelyettese Devecserben vett részt szakmai tanulmányúton és konferencián. Azt most viszonozta a devecseri küldöttség - tudtuk meg Bujdos Zsuzsannától, aki elmondta, hogy a szerb közigazgatásban a "község" nagyjából a hazai járási, kistérségi szintnek felel meg. A Zenta városi székhelyű Zenta község lakosságszáma mintegy 18 ezer fő, mely hasonló nagyságrendet képvisel a Devecseri Járás mintegy 15.500 lakosával. A két, immár hivatalosan is testvérintézménnyé vált központ feladatai is hasonlók. A családgondozástól az idősek segítésén túl karitatív feladatokat látnak el, hasonló nagyságú ellátási területen és nagyjából egyforma apparátussal, esetszámmal. Devecser és Zenta városának is tovább bővült a kapcsolatrendszere a megállapodással, amely rengeteg lehetőséget rejt a jövőre nézve – mondta Bujdos Zsuzsanna.