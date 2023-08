Megkérdeztük egy első osztályba készülő kisfiú anyukáját, aki alsó tagozaton tanít, mik a legfontosabb szempontjai a választásnál, ugyanis mostanában lépten-nyomon füzet- és tankönyvborítókra, rajzkészletekre, kötelező olvasmányokra, foglalkoztatófüzetekre bukkanhatunk, ha vásárlásunk alkalmával betértünk egy-egy nagyobb üzletbe. Az árakat tekintve a határ a csillagos ég. Versengenek a boltok egymással, különböző akciókkal.

Andrea, a veszprémi tanító lapunknak elmondta, fontos a szülők részéről a tudatos átgondoltság, azt tanácsolja, ne egyszerre vegyenek meg mindent, hanem apránként. Elengedhetetlen, hogy bevonják a leendő kisdiákot a válogatásba, hiszen amit ő kinéz magának, azt szívesebben veszi elő a tanév során.

Háromoldalú grafitceruzák, postairón és autós tolltartó – ezekkel készül Andrea kisfia, Csongor a szeptemberi iskolakezdésre. Az első osztályt kezdő, ősztől az írás, az olvasás és a számolás alapjait elsajátító gyermeknél fontos a megfelelő ceruza. Ha a pénztárcabarát megoldás mellett döntünk, akkor azt kell tudnunk, hogy ha a ceruza egyszer leesik, onnantól fogva szinte használhatatlanná válik, eltörik a belseje, nehéz kifaragni, hamar megrövidül. Ezért, ha a szülő teheti, inkább a minőségi változatot, a háromoldalút vegye meg, azzal a ceruzafogást is segíti.

Iskolatáskáknál a döntés szintén óriási felelősséggel jár, hiszen a hat-hét éves kisfiúk, kislányok még növésben vannak, a gerincoszlopuknak is újra és újra meg kell erősödniük, ahogy egyre magasabbak lesznek. Ilyenkor a túlzott terhelés, a nem megfelelően hordható hátizsák sokat árthat. A legpraktikusabb választás a klasszikus formájú iskolatáska, de idősebb diákok esetében az iskolai hátizsák is megfelelő lehet, vásárlásnál jól nézzük meg a kialakítását, a háthoz illeszkedő rész, a pántok bélelését, állíthatóságát. Felpróbálhatjuk magunk, a gyerekre is. S ne feledkezzünk meg arról, hogy amikor az első osztályt kezdi a gyerkőc, nem csak a tanuláshoz szükséges eszközökről, írószerekről, egyebekről kell gondoskodniuk a szülőknek, hanem a megfelelő magasságú, méretű íróasztalról és a hozzá való kényelmes székről is, azok nyugodt elhelyezéséről, megvilágításáról.

Lázár Valéria