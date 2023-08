Tóth Péter, a Happy Dixieland Band dobosa sok előadáson működött közre a Petőfi Színház zenekara stabil tagjaként, decembertől ismét Veszprémben zenél, ezúttal a Csárdáskirálynő című operettben

Fotó: Szijártó János

Az ütőhangszerek művésze, aki egyben zeneiskolai tanár, számos formációban szerepelt már az elmúlt évtizedekben. Ezúttal színházi szerepléséről beszélgettünk vele otthonában, illetve több másról is, például balatonfüredi kapcsolódásáról, dixie-zenekaráról és tanári munkájáról. Ami a Petőfi színházat illeti, visszatérőnek számít, hiszen Tóth Péter sok előadáson működött közre a színházi zenekar stabil tagjaként. Ezúttal a Csárdáskirálynő című operetthez kerestek ütőst, s így hozta össze a sors ismét a dobost és a színházat.

– Örömmel mondtam igent a felkérésre, hiszen ismertem ezt a kifejezetten népszerű művet. Ráadásul a karmesterhez, Fekete Pálhoz, a dunakeszi szimfonikusok vezetőjéhez régi, jó kapcsolat fűz. Az előpremier már lezajlott, az első előadás pedig decemberben lesz a Petőfi Színházban. Veszprém mellett Balatonfüred is közel áll a szívemhez, hiszen a Balatonfüredi Muzsikusok Egyesületének aktív tagja vagyok feleségem, Tóth-Rompos Patrícia révén, aki egyébként balatonfüredi. Neki létezik egy klasszikus zenei formációja, amelyben ütőhangszeresként közreműködöm. Templomi hangversenyek, komolyzenei koncertek fűződnek az egyesület nevéhez, de több alkalommal részt vettünk a veszprémi koraszülöttosztály támogatása céljából rendezett zenei programokon. Ami a Happy Dixieland Bandet illeti, immár negyedik alkalommal rendeztük meg a napokban a dixie-pikniket lakóhelyemen, Balatonedericsen a zenekedvelő közönség örömére. Idén is komoly érdeklődés mutatkozott az élő zenére, ami visszaigazolja eredeti elképzeléseinket. Ennél a vidám, nevében is boldog dixie-formációnál Hévízt ki kell emelnem, hiszen szakmai munkánk elismeréseként Hévíz város hivatalos kulturális nagykövetének választották a zenekart 2016-ban. A megalapítás óta 12 év telt el, hosszú utat jártunk be, de megérte, hiszen sok emlékezetes koncert áll mögöttünk. Muszáj megemlítenem az Artisjus-díjas és EMeRTon-díjas színésznővel, énekesnővel, Malek Andreával történő találkozásunkat, akivel számos alkalommal léptünk fel, közös munkánkat egy CD-lemez is fémjelzi Azok a Boldog Békeidők címmel. Többször megfordultunk már a Hajdúszoboszlói Dixieland Napokon, illetve Kecskeméten a Jazzfőváros rendezvénysorozaton is, az évek során több ízben együtt játszottunk Illényi Katicával, Berki Tamással, Majsai Gáborral. A múlt hónapban Miskolcon vettünk részt egy zenei fesztiválon kiváló zenekarok társaságában, s azóta folyamatosan érkeznek a gratuláló üzenetek és a CD-vásárlási igények úgy a hozzáértő közönségtől, mint a szakma képviselőitől – sorolta Tóth Péter.



Fotó: Szijártó János



Az ütőhangszeres zenei formációkban való szereplés mellett Péter a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola tanára is egyben. Sok tanítvány sajátította el a zenei alapokat a keze alatt, és közülük jó néhányan választották a zenei pályát. Annál nagyobb büszkeség talán nincs is a tanári pályán, mint amikor a tanítvány a látott, tanult példát követi. Ide tartozik, hogy Péter ütőtanára az a Szerdahelyi Károly volt, aki ma kollégája és zenésztársa a Happy Dixieland Bandben. – Jó barátságban vagyunk Szerdahelyi Károllyal, aki annak idején ütőtanárként megszerettette velem a hangszert, a zenét. Később kollégák lettünk, ma egy zenekarban is játszunk, bár ő a dixie-ben nem dobol, hanem bendzsózik és énekel. Barátságunk alapja a közös érdeklődési kör és az egymás iránti kölcsönös tisztelet. Ha pedig egy generációt ugrok az időben, máris zenész- vagy tanárkollégaként láthatom több tanítványomat. Remélem, jól adtam tovább mindazt, amit tanultam, s örömmel mondhatom el, hogy több olyan tanítványom van, aki zeneművészeti főiskolát, vagy zeneművészeti egyetemet végzett, és olyanokról is tudok, akik most diplomáznak. Első növendékem, aki szakmai diplomát szerzett, Fazekas Ádám, ő most kollégám a Járdányiban, és több zenei formációban is érdekelt, például a Yesterday zenekar dobosa is egyben – tette hozzá.

A mostani növendékekr vonatkozó kérdésünkre azt válaszolta Tóth Péter, hogy sok tehetséges tanulója van, bár a létszám sajnos évről évre csökken. Azonban a tehetség önmagában nem elegendő, a szorgalom is szükségeltetik, ebben viszont a szülők szerepe elengedhetetlen. Ha ezt a kérdést jól kezelik, akkor a gyerek motivációja sem csökken idővel. Mindentől függetlenül az viszont tény, hogy rendkívül népszerű az ütőoktatás, Tapolcán és még sok más helyen, de maga a zene tanítása is még mindig fontos helyet foglal el a felnövekvő nemzedék életében. Alapvető, hogy a zene a közösséget élteti, építi úgy, hogy abból mindenki igénye, elvárása szerint részesüljön.