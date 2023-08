Erről beszélt Devecserben, a Park utcai járda avatóünnepségén Kovács Zoltán országgyűlési képviselő.

- Az Esterházyak mindig törődtek a környezetükkel, ahol fás parkok voltak, azokat gondozták, ahol kellett, erdőt telepítettek, hogy megfogják a port. Az önkormányzatok egyik fontos feladata a környezetvédelmi beruházások, faültetések favorizálása. Hiszen a fák tisztítják a levegőt és árnyat adnak. A Magyar falu programban az út-, híd- és járdaépítés a leggyakoribb, erre pályáznak legtöbben az önkormányzatok. A programban 2800, ötezer lélekszám alatti település önkormányzata jogosult pályázni. Devecser is közéjük tartozik. A programban a falusi CSOK-kal együtt az elmúlt négy esztendőben ezermilliárd forintot biztosított az állam a településeknek. A városban is több ilyen programos átadás volt már, most ebben a környezetben tehetjük ezt, amelynek szépsége dicséri az itt élők és az elődök szorgalmát. Feladatunk megőrizni és gyarapítani a faállományt. A Magyar falu program Veszprém megyében jelentős segítséget nyújtott, és ehhez jött még fásítás terén húszezer facsemete ültetése az elmúlt két esztendőben az önkormányzatok által. A település egyik legszebb utcájává válhat így ez a terület. De gondolkodni lehet a kerékpárút létesítésében is, akár vegyes használatú járda és kerékpárút szintén készülhet. Ez fontos a biztonságos közlekedés szempontjából, hiszen itt van mellettünk az iskola, a sportpálya, a járókelők biztonságban közlekedhetnek itt – mondta a képviselő, és gratulált az önkormányzatnak.

Ferenczi Gábor polgármester arról beszélt, hogy a Ligetvárosban, a Park utcában elkészült beruházás hiánypótló.

- A járda a Lékai utcát az iskolával és a belvárossal köti össze. A 281 méter hosszú, térköves járda biztosítja az összeköttetést. Eddig ebben az utcában a gyalogosoknak nem volt lehetőségük máshol haladniuk, mint az úttesten. Ha már a Park utcában igyekeztünk megvalósítani a fejlesztést, úgy gondoltuk, hogy a járdához kapcsolódóan készüljenek olyan további munkák, amelyek szintén a lakóközösség komfortérzetét növelik. Plusz járdakapcsolatokat építettünk ki az úttest és a járda nyomvonala között, valamint a közterületet magát is szépítettük. Hiszen az utca neve Park utca, de ez így nyeri el jelentését, összeköttetésbe kerül az Esterházy-kastély parkjával, a várkerttel, ez irányba lépéseket is tettünk. Továbbá utcabútorokat, hulladékgyűjtőket helyeztünk el és virágágyásokat létesítettünk - mondta a polgármester, és megköszönte a munkát a Városüzemeltetési Kft.-nek és Bella Józsefnek, aki segítette a cél megvalósulását.

- A fejlesztés itt nem ér véget, hiszen amellett, hogy az úttestet is kiszélesítettük a Park utca és a Lékai utca találkozásánál, és biztonságosabbá vált az autós közlekedés, az iskola mellett ugyancsak kiszélesítettük az úttestet. Szeretnénk folytatni a beruházásokat, a társasházakhoz vezető útszakasznál szintén kiépítünk egy rövidebb járdát, amely segíti, hogy az ott élők a belvárosi burkolt útfelületen közlekedhessenek. A közterület rendezése, a parkosítás, fák, növények ültetése ugyancsak folytatódik, és bízunk abban, hogy a város egyik legszebb utcája lehet a Park utca - mondta a polgármester, és leszögezte, hogy a területre már most büszkék lehetnek a helyiek. Hozzátette, hogy a Magyar falu program segítségével megvalósult beruházás 22,5 millió forintba került, abból tízmilliót biztosított a pályázat. A fejlesztés része lesz a társasházak előtti gyalogos útvonal is.