Két „fiatalember” önálló számmal került a listára: Varga József, aki nyugdíjazása után kezdett el énekelni, és a nyolcéves Szimku Ákos, aki pedig Józsi bácsit hallva kapott kedvet az énekléshez. Tavaly Városlődön együtt léptek fel, idén már külön-külön. A fő szervező, Hirschl Melinda szavaival élve ezek az össznépi zsibvásár számai, amelyekhez hozzájárult, hogy augusztus 25-én, déli 12-kor Sólyban is jóval több volt 30 foknál.

Azt is fontos hangsúlyozni, hogy nem Ki mit tud?-ról volt szó; a szeniorfesztivál bemutatkozás verssel, énekkel, tánccal, zenével, meg egyéb műfajokkal. Szolgálati közleményként megtudtuk, hogy a szűrőbusz készen áll páciensek fogadására, megérkezett a két rendőrnő is, aki bűnmegelőzési tanácsokat adott, várták az érdeklődőket a veszprémfajszi asszonyok kiváló rétesei, és nem felejtettünk el palackos vizet vinni a sátorba, ahol órákon át fog tartott a szemle. Éppen ezért az egész műsor alatt zajlott az ebédeltetés: kiváló gulyásleves és sajtos pogácsa volt a menü.

Ezek után felhangzott az Újra itt van... kezdetű nóta, amelyre a hatalmas sátorba bevonult a jelen lévő nyugdíjascsoportok egy-egy képviselője. Őket is köszöntötte Kaptur József polgármester, aki örömmel mondta el, hogy bár kilenc éve vezeti Sólyt, most érezte igazán, hogy egy jó ügy érdekében mennyire együtt van a település. A rendezvény fővédnöke, Ovádi Péter országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy öt éve bizony nem gondolták, hogy ilyen népszerű lesz a szeniorfesztivál, amellyel egy személyes célja is megvalósulni látszik; ne csak vezetői szinten ismerjék egymást a környéken élők, hanem legyen öröm a kölcsönös látogatás, a szeniortalálkozás.

Ünnepélyes pillanatok következtek: A vendéglátó település, Sóly három lakosa az itteniek javaslata alapján átvehette a Szenior-díjat. Csincsi Lajosné és Fenyves Árpádné, Gizi mama személyesen, míg Göbölös Gyula posztumusz, őt fiai, Balázs, Gyula és Gergő képviselte.

A műsorfolyamot Balogh Terike nyitotta a Nem vagy felesleges című verssel, melynek megszívlelendő üzenete: „Míg szeretni és imádkozni tudsz, nem vagy felesleges!” Őt a sólyiak követték. Hét „fiú”, közöttük a polgármester katonadalokat énekelt, amihez azonnal csatlakozott a közönség is. A helyi népdalkör műdalokat adott elő, majd következett a Bónusz Tánccsoport a népek táncával. Megzenésített Petőfi-verset és balatoni dalokat adott elő a Táborállás Daloskör (a kör alapítója, Kárpáti Lőrinc idén 90 éves!). Őket is szívesen erősítette a közönség. Benyovszky Pál Petőfi Sándor Szülőföldemen című versét mondta el, a Vilonyai Népdalkör pedig domaházi dalokat énekelt. Repertoárjuk egy régebbi darabját, a zsebkendőtáncot frissítették fel az Őszidő táncos lábú hölgyei.

Akinek szerencséje van évről évre figyelni a szeniortalálkozókat, azt tapasztalja, hogy bár nem versenyről van szó, egyre profibb minden, a választott műsorszám, az együttesek munkája, a kísérő zene hangfelvétele, no és a megjelenés is: nyomtatott és hímzett feliratok, logók, ízléses formaruhák, közöttük például olyan csodaszép fehér blúzok, mint amilyeneket a Csetényi Népdalkör asszonyain láthattunk.

Idén először jelentkezett vonaltánccal a Herendi Hölgykoszorú – legszívesebben mi, nézők is beálltunk volna közéjük. Ismerősként üdvözöltük a Cholnoky Nyugdíjasklub country-tánccsoportját, és énekeltük együtt a fegyveres erők nyugalmazott képviselőivel az Ó, miszter alkoholt.