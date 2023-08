Óriási tömeg lepte el a balatonfüredi állomást mindkét nap már kora reggel, hiszen ebben az időszakban egyszerre és egymás társaságában látható több retró gép. A szerelvények folyamatosan indulnak-érkeznek, a gépcserék, a szerelvényről le-, illetve rájárások szintén jó fotótémát adnak. A biztonsági szolgálat embereinek viszont akadt dolguk bőven, a füredi állomáson egy-egy kiváló fotó elkészítése végett nem ritka, hogy a fotósok (akik természetesen utasoknak számítanak) rendszeresen elhagyják az utasok számára kijelölt helyeket. Az állomás nagy forgalma miatt ez veszélyes, hogy ne legyen baj, odafigyelnek a biztonságra.

Kik vannak többen, az utasok vagy a vasútfotósok?

Fotó: Benkő Péter/Napló

A két nap során fotózhattunk 424-es gőzöst a 26-os és a 29-es vonalon, megint elhozták az átmeneti korszak színtervét viselő M62 187-es (628,187) gépet, sajnos szombat délután segélyezni kellett, mint legutóbb. Egy, még Füred előtt történt baleset miatt a főváros felől érkező 1974-es IC több mint egyórás késése borította a retró vonatok menetrendjét is. A 424-es, ahogy legutóbb, most is remek formában volt, vonatának késését a mozdonyon kívüli tényezők okozták, szombat este hatalmas sikere volt Balatonfüreden.

Mivel több alkalommal megírtuk a rendezvény előzetesét, az első idei nyári retró hétvégéről pedig több cikkben bőven beszámoltunk, így egyéb részleteket most nem írunk, abban viszont most már biztosak vagyunk, hogy legyen 25, 30, 35, 40 (annyi inkább ne!) fok, nem számít. A vasúti személyzet és a vasútrajongók soha nem adják fel!