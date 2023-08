Az országos helyzet is már egyre kedvezőbb, mindenhol folyamatos apadásra készülnek a szakemberek és a napokban nem kell számítani csapadékra a vízgyűjtők területén, ezért nincs utánpótlása az árhullámnak. Több helyen mérsékelhetik a készültségi szinteket, így várhatóan a legkritikusabb ponton, Drávaszabolcsnál is másodfokúra csökkentik. A Rába Győrnél a pénteki 435 centiméteres tetőzés után lassan apad, hamarosan elszállítják a felgyülemlett uszadékot. Igaz, korábban kiöntött a folyó Vágnál, és máshol is útszakaszokat zártak le a biztonság érdekében az áradás során.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kérésünkre adott tájékoztatása szerint Veszprém vármegyében az augusztus eleji csapadékos időszakban több vízfolyáson is megemelkedtek a vízszintek, kisebb árhullámok vonultak le, de a készültségi fokozatot egyik állomáson sem érték el. A Torna-patakon Karakónál 38 centiméterről 87-re, Városlődnél 15-ről 47 centiméterre emelkedett meg a vízszint. Apácatornánál kettő nagyobb árhullám is megfigyelhető volt, az elsőnél 57 centiméterről 112-re emelkedett fel a vízszint, míg a második esetében pedig 68-ról 137-re.

A Hajagos-patakon Nemesszalóknál 20 centméterről 113-ra emelkedett a vízállás. A Veszprémi-séden és a kisebb vízfolyásokon pedig gyorsan lefutó árhullámok alakultak ki, például a Kéki-séd Balatonfürednél 20 centiméterről 70 centiméterre emelkedett és az árhullám jelentős része pár óra alatt lefutott.