A városrész önkormányzati képviselői, Pálffy Károlyné és Gáspár Ákos, valamint Rojtos Norbert gazdag programsorozatot szervezett a Balatonfüred egyetlen lakótelepén élő mintegy négyezer embernek, köztük sok családnak, kisgyermeknek. – Az emberek, a családok, a gyerekek találkoznak, beszélgetnek egymással, miközben színes programokkal, finom ételekkel, italokkal, apróbb meglepetésekkel is megajándékozzuk őket, érvelt a közösségi rendezvény mellett Pálffy Károlyné.

A lakótelepi nap és a szűrések szervezői, valamint a lakók egy csoportja Balatonfüreden

Fotó: Kovács Erika /Napló

A lakótelepi napon különféle ingyenes szűréseken is részt lehetett venni a Tündérkert óvodában, amit a Balatonfüred Lions Club szervezett meg. Nagy érdeklődés kísérte a látásvizsgálatot, a vérnyomás- és vércukorszintmérést, a bőrrákszűrést, és részt lehetett venni urológiai tanácsadáson is. A programok közül népszerűek voltak egyebek mellett a gyerekeknek való kézműves-foglalkozások, a pedálos gokartok, a kerékpáros ügyességi pálya. Eljöttek a rendőrök, akik szolgálati kutyákat, lovakat is hoztak, a gyerekek egymás után és nagy örömmel ültek fel a rendőrmotorokra. Közelről meg lehetett nézni a légi mentők helikopterét, a szárazföldi mentőket, a tűzoltókat, és a kisvonatra is felülhettek a vállalkozó kedvűek. Szép műsort adott Balatonfüred Vegyeskara és a Balatonfüred Néptáncegyüttes több csoportja. Az eseménynek számos támogatója volt.