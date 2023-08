A lominak azonban van másik „vetülete” is: ezek a használt, ám ép bútorok, konyhai, kerti és egyéb eszközök. Igazi szociológiai tanulmányt lehetne firkantani sorsukról. A környék lakói egyre szűkülő körben vizslatják a terebélyesedő halmokat, majd amikoron föllelnek valami hasznosat, diszkrét módon meg is mentik. Az előrelátó kézikocsin, rozzant kerékpáron a faanyagot menti, hiszen azzal tüzelhet a hideg beálltával a csatári bódéjában. Mások a „nemeset” kutatják: a kábelből, elektronikai cuccokból rezet lehet kinyerni. Szorgoskodnak a könyvmolyok is, mert mindig akad egy-egy ritkaság, amiért érdemes koptatni a cipőt (na, ebből is van választék, akárcsak a kinőtt ruhákból). A profi jól tudja, hol keressen. Neki sikerül műtárgyat (egy ismerősöm így jutott egy vacak könyvbe elrejtett eredeti Mészöly Géza-alkotáshoz), aranyat kiszúrnia.

A dilemmám pedig nem egyéb, mint a „ius lomizanti”, vagyis a lomizás etikai és jogi, szociális vonzata. Ha már egyszer kidobták, vihetem-e, vagy onnantól, hogy a placcon hever, már városi, állami tulajdon-e. Vicik-vacak esetében a balhét ki-ki elviszi, de mi van (lesz) az értékekkel, netán penészes cihába rejtett pénzzel, púderesdobozban hagyott ékszerrel, drága órával stb.

Amíg erre választ kapok, bottal bele-belepiszkálok a gyanús pakkokba, hátha épp én lelem meg Attila kardját…

Zatkalik András