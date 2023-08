Amint azt Dobó Zoltán polgármester elmondta, a VEB 2023 támogatásával létrejött program újdonságokkal színesíti a hagyományos ünnepet.

- Csatlakoztunk a nagy eseményhez, abban bízunk, hogy ezáltal nemcsak az országban, hanem talán az egész világon jobban megismernek bennünket azok, akik a kultúra iránt érdeklődnek. Felkerülhetünk arra a bizonyos térképre, és lehet, hogy a határainkon kívülről is sokkal többen keresnek meg majd bennünket. Örömteli, hogy nemcsak az önkormányzatot mozgatta meg a lehetőség, sok civil szervezet is kapcsolódik hozzánk, olyan programok jöttek létre, mint például a SéTapolca, de az EKF jegyében az erdőben közösségi helyeket alakítottunk ki, és sok minipályázaton vettek részt a helyi szervezetek. Biztos vagyok benne, hogy a kulturális kínálatunk szintén bővült azáltal, hogy a csatlakozásnak is köszönhetően tartalommal teli a programsorozat. A város jelentős önrésszel, lakosonként évi két euróval járult hozzá a szervezéshez, és úgy döntött, hogy idén két nappal hosszabb lesz az ünnep - mondta a polgármester, és azt kérte, hogy aki csak tud, látogasson el a Kisfaludy utcába, ahol minden korosztály talál magának programot egészen vasárnap estig. Hozzátette, hogy az eseményre megtelt vendégekkel a város, ilyenkor foglalt minden szálláshely. A szervező Tamási Áron Művelődési Központ vezetője, Barczáné Tóth Boglárka arról beszélt, hogy a rendezvénysorozat neve a Ragyogj, Veszprém elnevezés után kapta a Tündökölj, Tapolca nevet.

- Az eddigi évektől eltérően a sok zene mellé az ezerarcú irodalmat illesztettük a programok közé, idén már két színpad ad helyet a fellépőknek. Mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő eseményt - mondta Boglárka. A tájékoztató különleges vendége a helyi Tobak Dániel, a szerdán este fellépő Kowalsky meg a Vega zenekar gitárosa arról beszélt, hogy miként került a zenekarba.

- Gyermekkoromban a helyi zeneiskolában tanultam gitározni, a budapesti egyetemi évek alatt kezdtem a zenekarban dolgozni technikusként, majd beugró gitáros lettem és marasztaltak. 2017-ben már játszottunk itt a városban a zenekarral, nagyon büszke vagyok rá, hogy sok száz koncert után most újra itt koncertezhetünk – mondta Dani.

A Tündökölj, Tapolca eseményei többek között gyermekprogramokkal, író-olvasó találkozókkal, koncertekkel, labdarúgótornával, pörköltfőző versennyel és ünnepléssel folytatódnak vasárnap estig, miközben vidámpark, borházak sora, kézműves kirakodóvásár várja a vendégeket.