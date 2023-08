- Különleges eseményen vagyunk ma, mert azzal, hogy lezárjuk a nyári táborokat, lezárjuk az európai uniós projektet is, amellyel számos fejlesztés valósult meg - hangsúlyozta Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár. Megjegyezte, idén nyáron több mint 130 ezren vettek részt Erzsébet-táborokban, Zánkán és Fonyódligeten 35 ezren vakációztak. A határon túlról nyáron közel négyezer gyermek érkezett Erzsébet-táborba, ahol folyamatosan gondoskodnak arról, hogy a gyermekeknek minden perce élménnyé változzon. Az államtitkár kifejtette, családi táboroknak is helyet adott a Zánkai Erzsébet-tábor, ahol nyáron kétezer család pihent. A Madarasi-Hargitán lévő Erdélyi Erzsébet-táborban nyár végéig 1500 gyermeket táboroztattak. Nagyon fontos a Napközi Erzsébet-tábor, amelyhez 900 intézmény csatlakozott, 650 településen összesen 88 ezer résztvevővel. A gyógyító táborokban 1500 gyermek vett részt 2023-ban, és diabéteszes gyermekek is nyaraltak Erzsébet-táborban.

Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár

- Ahhoz, hogy az Erzsébet-táborok megfeleljenek a 21. századi kihívásoknak és a gyermekek igényeinek, folyamatos fejlesztésre van szükség. Ezeket a táborokat a családtámogatások egyik különleges elemének tekintjük, hiszen itt összpontosul az anyagi támogatás, illetve az élmény. Bízunk benne, hogy a fejlesztések sem állnak meg, folyamatosan szépülnek, újulnak a táborok, reméljük, egyre több helyen tudnak majd a táborozók részt venni Erzsébet-táborban - közölte az államtitkár.

Hornyák Tibor

- Fontos mérföldkőhöz értünk, lezárult A tábor összeköt – Erzsébet-táborok című európai uniós projekt. Ezt 2017-ben kezdtük, hét szezonon keresztül zajlott, aminek nagyon sok mindent köszönhetünk. Így infrastrukturális fejlesztéseket és nagyon sok táborozó gyermeket - ezt Hornyák Tibor, az alapítvány elnöke mondta. Hozzátette, a projektben a nyári, balatoni táborozást valósították meg, büszkék arra, hogy nagyon sok saját tábori programot hoztak létre: van egy TESO (Tábori Együttélést Segítő Operatív munkatárs) hálózatuk, idén már 750 fiatalból választottak ki 350-et, akik itt dolgoznak. A TESO-kat, illetve az altáborvezetőket akkreditált felnőttképzéssel készítik fel a tábori szezonra. Emellett elindítottak egy akkreditált pedagógus-továbbképzést is. A projekt részeként nagyon sok eszközt vásároltak, például játékokat, kézműves eszközöket, sportszereket. Az akadálymentesített kisbuszok nagyon sokat segítenek a munkájukban.