Ünnepi beszédében Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az értékek megőrzése mellett a megújulás fontosságát hangsúlyozta.

– Külön öröm számomra, hogy éppen Szent István napján adhatjuk át a felújított faluházat a település közösségének, hiszen Szent István öröksége is egy folyamatosan megújuló hagyomány. Már valószínűleg nem lennénk itt Európában és nem osztozhatnánk a magyar kultúra áldásaiban, nem képviselhetnénk a magyar nemzetet Európában, ha Szent István örökségét érintetlenül, eredeti formájában hagyták volna meg. Ha Szent István után Szent László, Könyves Kálmán és más dinasztiabeli királyok nem érezték volna kötelességüknek, hogy a Szent István-i örökséget időről időre megújítsák. Hiszen ahogy egy közösségnek is meg kell újulnia, úgy egy örökségnek is, a kor parancsának megfelelően, de az eredeti küldetést aranyszabályként felfogva. Ez igaz egy helyi közösségre is. Nincs magyar állam erős közösségek nélkül, amelyek tagjai együtt örülnek, aggódnak egymásért. És bár több évszázadon keresztül számos nehéz időszakot kellett végigélniük a magyar településeknek, mégis nemzedékről nemzedékre, korról korra megújulva tartották fenn azt a hagyományt, amely magyarként, európaiként tart meg minket. Ahhoz erős közösségek kellenek, azok pedig olyan intézményeket, helyszíneket követelnek maguknak, ahol az emberek találkozhatnak, ahol eseményeket lehet rendezni, ahol az ünnepségeket meg lehet tartani, vagy éppen csak a szabadidőt el lehet tölteni. Ahogy egy faluháznak is meg kell újulnia, hogy megtartsa vonzerejét és megőrizze központi szerepét – mondta a miniszter.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Csombó Zoltán polgármester arról beszélt, hogy a születés pillanata mindannyiunk életében fontos esemény.

– Nincs ez másként egy állam születésekor sem. Magyarország történetében az államalapítás az egyik legfontosabb esemény és sorsfordító időszak volt, fennmaradásunkat garantáló lépés. Az addigi vándorló életmódot fel kellett adni, csakúgy, mint eredeti vallást és életmódot. Át kellett venni a kereszténységet. Szent István stabil viszonyokat tudott teremteni, erős, nyugati keresztény államot alapított, döntéseivel végérvényesen kijelölte helyünket Európában. Mi még ma is egységes nemzetállamként vagyunk itt, Európa szívében. Első szent királyunk hosszú távra biztosította államunk függetlenségét, az általa lerakott szilárd alapok még zivataros századainkban is képesek voltak megőrizni a magyarok szabadságvágyát, törekvésünket a függetlenségre – mondta a polgármester.

Csombó Zoltán

Szent István örökségét méltatva hozzátette, hogy ő az értékek Európáját választotta. Az elmúlt több mint egy évezred már számtalanszor bebizonyította, hogy az ország csak akkor lehet sikeres, ha a hit által egységes. – A nagyvilágban látható rosszul értelmezett, szegényes szabadság, az erkölcsi gyökerek megtagadása, a nemzeti önfeladás káoszhoz, kiszolgáltatottsághoz vezet. Nekünk, akik a keresztény hitre támaszkodva a rendet és nyugalmat helyezzük a középpontba, Szent István hitvallását követve kell továbbmennünk az úton, még akkor, is ha ezért támadnak bennünket. Meg kell őriznünk hagyományainkat, örökségünket, csak így tudunk olyan országot építeni, ahol jó élni, felnőni, ahol mindenki biztonságos otthonra lel. Az államalapítással Szent István elindította a magyarságot egy úton, de rajtunk is múlik, hogy mit hagyunk belőle örökül, tovább erősítjük a biztonságot adó sziklákat, vagy romboljuk azokat. Valamennyien tevékenyen részt veszünk államunk alapításában életmódunkkal és értékeink őrzésével. Nem mindegy, hogy miként felelünk meg az adott kor kihívásainak, milyen döntéseket hozunk. Talán soha nem volt olyan fontos a magyarság egységének megléte, mint manapság, anélkül a nemzetállam megmaradása, szuverenitása megőrzése elképzelhetetlen. Honalapító királyunk azon munkálkodott, hogy Magyarország a korabeli Európában függetlenségét megőrizve fennmaradjon. Rendet, kiszámíthatóságot hagyott örökül. A nyugati országokat tekintve láthatjuk, hova vezet a fellazulás, az európai értékek veszni hagyása, a kereszténység háttérbe szorítása. Gazdasági, demográfiai, erkölcsi téren is a krízis jelei mutatkoznak nyugaton. Mi jól tudjuk, hogy a magyarság az államalapítás óta sokkal súlyosabb kríziseket élt át, de mindegyikből győztesen került ki, mert olyan hagyományokkal, nyelvvel, kultúrával, életszemlélettel rendelkezett, amelyre a jelent és a jövőt lehet építeni – tette hozzá Csombó Zoltán.

Czár Péter plébános áldotta meg az új kenyeret

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A polgármester elmondta még, hogy Navracsics Tibor nagy segítséget nyújtott az elmúlt években a Magyar falu program keretében nyújtott támogatások eléréséhez. Sikerült felújítani a temető ravatalozóját és járdáját, traktort beszerezni a belterületi utak karbantartásához, az orvosi rendelő defibrillátorral gazdagodott, két önkormányzati tulajdonú út kapott burkolatot, és mostanra elkészült a faluház külső szigetelése, korszerűsítése. Összesen több mint 44 millió forint támogatást biztosított a kormány a település számára, ez az összeg magasabb, mint a költségvetés éves kerete. A község önerőből nem lett volna képes ezen fejlesztésekre. A polgármester megköszönte Meilinger László helyi vállalkozó és munkatársai, valamint a képviselő-testület tagjai és a körjegyzőség dolgozói munkáját is. Az ünnepségen Tapolcai Musical Színpad közreműködött.