Ilyenkor jellemzően az idősebb korosztály érkezik a tóhoz, a gyerekek mellett a fiatal felnőttek, egyetemisták is kevesebben vannak, közben az idősebb baráti társaságok, párok és szingli utazók száma emelkedik a szállodákban. A tapasztaltok szerint az őszi vendégek aktívabbak, mert a kedvezőbb időjárás miatt főként a természetjárást, a vitorlázást és a kerékpározást kedvelő turisták érkeznek. Sokan bringáznak, mert kitűnőek a kerékpárutak, és már körbe is lehet tekerni a tavat. A bringás utak ráadásul olyan szállásokat, éttermeket, cukrászdákat is megmutatnak, amelyek ősszel, illetve egész évben is nyitva vannak.

Megélénkül a borturizmus is, sokan kötik össze a kirándulást egy-egy pincészet felkeresésével, szüreti fesztivállal, ilyen például a badacsonyi vagy Balatonalmádi vörösberényi városrészében rendezett szüret. A nyár értékelésekor Antal Bernadett, az alsóörsi Laroba hotel marketingvezetője kiemelte, ezen a nyáron sajnos sokszor nem volt kedvező az időjárás, az eső, a hűvös idő távol tartotta a vendégeket, és ez meglátszott a foglalásokon is.

Varga László, a veszprémi Supaa levesbár tulajdonosa aláhúzta, a Balaton környékére és a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program rendezvényeire érkező több ezer vendég étkezési szokásain is meglátszik a turizmus átrendeződése: a magasabb árakért jobb minőséget vártak el a fogyasztók. Általában nem az adagok nagyságát nézték, ahogy ezt korábban tették, a többség kitűnő ételt várt el a pénzéért. Szerinte ez a tendencia folytatódik ősszel is.

Fekete Tamás alelnök kitért arra is, hogy a média jelentős részének pozitív hozzáállása szintén sokat segít abban, hogy a főszezonon kívül is népszerű a Balaton.