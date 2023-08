Az állatvédelem egyre fontosabb a lakosság számára is. A rendőrség, vagy a szakhatóságok, ha a megfelelő felkészítést kapott polgárőrtől jelzést kapnak, hatékonyabban tudják ellátni a feladatukat.

Molnár Zoltán elnök köszöntőjében elmondta, azért választotta Sümeget, a szülővárosát, mert ott alakult meg elsőként a polgárőrségen belül a kutyás szolgálat, és 2017-ben ott tartották az első szolgálati kutyás vizsgát. Ma már az országos szövetségben belül önálló tagozat alakult azzal a céllal, hogy az állatvédelem terén is tevékenykedjenek. Az egyik elnökségi tag, Szántó Krisztián ma is Sümegen lát el szolgálatot. Végh László, Sümeg polgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy a város elkötelezett az állatvédelem és a közbiztonság iránt, felajánlotta támogatását a polgárőröknek.

A 2022-ben az országgyűlés által létrehozott „Közös ügyünk az állatvédelem” Alapítvány kuratóriumi elnöke, Vetter Szilvia elmondta, az országgyűlés módosította az állatkínzás tényállását, ma már bizonyos esetekben akár 5 év börtönbüntetés is kiszabható, amely Európában is jelentős. Az állatvédelem nem csupán a háziállatokkal, hanem a vadon élő állatokkal is foglalkozik. Készül egy oktató anyag, amely az állatvédelmi kompetencia program keretében a polgárőröknek is útmutatást nyújt, hogy mikor milyen hatóságot kell értesíteni, vagy mi a teendő, ha sérült állatot találnak.

Az elnök elhozta Ovádi Péter kornanybiztos jókívánságát is

Nagy Csilla állatvédelmi szakjogász, a Magyar Birtokvédelmi Szövetség főtitkára hozzátette, hogy a nagyobb eredményesség érdekében a szakterületen dolgozó hatóságok munkáját szükséges mielőbb összehangolni.

A programban kutyaképzés bemutató és gyakorlás is szerepelt.