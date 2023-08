– A 158 centiméter magas, közel nyolc méter hosszú puzzle-csodának már a beszerzése sem volt egyszerű, az összerakása pedig pláne nem, de megoldottuk. Szorgos kezek pont egy héten át napi hatezer kockát raktak helyére a fővárosban, a Ferencvárosi Művelődési Központ tornatermében – mesélte lapunknak Czimmermann Balázs, a kezdeményező. Azt is elmondta, a világ csodáinak összeállítása már önmagában hatalmas élményt adott, viszont más céljuk is van a magyar rekorddal. A kész mega-puzzle-t leragasztották, bekeretezték, hogy stabil és esztétikus legyen, majd kamionnal szállították Márkóra, és árverésre bocsátották, már lehet is licitálni rá. Az aukció nyertese nem jár rosszul, mert gyönyörködhet a pagodákban, a hidakban, a felhőkarcolókban, és olyan természeti csodáinkban, mint például a sarki fény.

Az aukción befolyó összeget teljes egészében mentőállomásoknak adják, a veszprémi, illetve a főváros IX. kerületének mentőseit kívánják támogatni abból.